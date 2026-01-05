Transportes rehabilitará varios tramos de la A-4 entre Ocaña y Puerto Lápice con una inversión de 18,2 millones

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado la adjudicación del contrato de obras para la rehabilitación superficial del firme en varios tramos de la autovía A-4, entre los kilómetros 67,5 y 138, en las provincias de Toledo y Ciudad Real. Un contrato que tiene un importe de 18.218.619,10 euros.

Según el Ministerio, el objeto de la intervención es "mejorar la regularidad superficial del firme actual, que muestra baches, fisuras y grietas por deterioro, alargando su vida útil y garantizando la seguridad viaria y las condiciones de circulación adecuadas".

Las obras consistirán en el fresado de las capas intermedias de firme deterioradas y su reposición posterior. Asimismo, en la calzada y los arcenes se realizará además un recrecido de tres centímetros de espesor.

También se rehabilitará el firme de los carriles de cambio de velocidad y de las vías de servicio y se restituirán la señalización horizontal y el balizamiento que sea necesario.

Inversión en la provincia

La actuación se incluye en el programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio de Transportes ha invertido desde junio de 2018 más de 196 y 310 millones de euros en las provincias de Toledo y Ciudad Real.

Además, genera "un impulso significativo para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente".