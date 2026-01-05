Fernando, guardia civil de tráfico sobre la baliza V16: "En principio no se va a sancionar por no llevarla"

Desde el 1 de enero de 2026, la baliza V16 es de uso obligatorio para todos los turismos, vehículos mixtos y automóviles destinados al transporte de mercancías y autobuses en España, según lo establecido en el Anexo XII del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998.

Este dispositivo de preseñalización de accidentes "viene a sustituir a los clásicos triángulos para indicar que el vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada o que su carga se encuentra caída sobre la misma", señala la Dirección General de Tráfico (DGT).

Cabe precisar, que las motocicletas y ciclomotores, vehículos matriculados en otros países y vehículos agrícolas están exentos de portar la baliza, aunque la DGT recomienda su uso.

A pesar de que la medida nace para avanzar en el ámbito de la seguridad vial y la reducción de accidentes, ha generado críticas tanto en los usuarios como entre los profesionales encargados de velar por su cumplimiento.

Fernando García Poves, agente de la Guardia Civil de Tráfico y secretario de la Federación de Tráfico de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), analiza para EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha las luces y sombras de esta baliza.

Una foto personal de Fernando.

Sanciones

Las sanciones relativas a incumplir esta medida es uno de los aspectos que más preocupan a los conductores. La propia DGT señala que no portar la V16 se considera una infracción leve y conlleva una multa de 80 euros, misma cuantía que se aplicaba anteriormente por no portar o usar los triángulos de emergencia.

En cambio, García Poves afirma a fecha de 5 de enero que "en principio no se va a sancionar por no llevarla en el vehículo, como dotación o otro tipo de casos" aunque aclara que "mañana mismo puede llegar una instrucción y nos dicen que empecemos a pedir las balizas y comprobar la homologación".

El secretario de la Federación de Tráfico de la AEGC explica que de momento se va a tratar de la misma forma previa a esta normativa y se castigará si hay una avería y "no se hace uso de ella".

Además, la DGT ha confirmado que no se impondrá multas a los usuarios que monten los triángulos para indicar que el vehículo ha quedado inmovilizado. "Aconsejamos poner los triángulos y que la gente siga saliendo del vehículo y se quede fuera de la vía, por su seguridad", insiste Fernando.

Modelos no homologados

La medida de la baliza V16 afecta aproximadamente a 28 millones de vehículos en nuestro país y el analista económico, Jaime Pla, expuso recientemente en este diario que los españoles invertirán 1.120 millones de euros en adquirir este dispositivo obligatorio.

Esta alta demanda hace que florezcan versiones de V16 no homologadas que intentan colar gato por liebre. El guardia civil recomienda comprobar en la web de la DGT si la baliza está homologada antes de comprarla: "Solo así te aseguras de no tener problemas", advierte.

Muchos conductores se han encontrado con que los modelos adquiridos hace unos meses fueron retirados del catálogo oficial de la Dirección General de Tráfico. Don Feliz V16IoT, The Boutique For Your Car V16IoT, Ikrea V16IoT y Call SOS XL‑HZ‑001‑VC son los cuatro ejemplares que han sido erradicados de la lista válida.

Sombras de la V16

"Entiendo que la gente esté enfadada. Compraron una baliza siguiendo las indicaciones de la DGT y ahora les dicen que no valen", lamenta. El precio de la V16 ronda entre los 35 y 50 euros.

La vulneración de la privacidad por geolocalización que porta, el agravio comparativo frente a extranjeros, la dependencia de baterías poco fiables, la ausencia de llamada al 112 y la escasa visibilidad diurna o en condiciones de niebla son las principales críticas que está recibiendo.

"No tiene luminosidad suficiente, de día ves más las intermitencias que la baliza", sostiene.

En la misma línea, el agente cuestiona la aplicación práctica y la justificación técnica de la normativa: "No nos parece la mejor solución. Creemos que no contribuye a mejorar la seguridad vial".

"Los números no avalan esa urgencia. Creo que se necesita mejorar otros aspectos como ampliar el catálogo de guardias civiles de tráfico, más vigilancia en carretera, mejora de las vías, por ejemplo", sostiene.

Quizá la única utilidad puntual para él sería para "personas con movilidad reducida que no puedan salir del coche", apunta. El secretario de la Federación de Tráfico de la AEGC considera que el organismo público debería adoptar medidas compensatorias o una reducción del precio.

"El problema no es de rechazo a la seguridad vial, sino al modo en que se ha impuesto esta normativa", critica.

Fernando reconoce que los guardias civiles de tráfico seguirán a la espera de nuevas instrucciones, mientras los conductores tratan de cumplir a regañadientes. "Habrá que llevarla, nos guste o no", concluye con resignación.