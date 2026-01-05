Castilla-La Mancha tiene consignados 45,2 millones para la Lotería del Niño: se jugarán 21,56 euros por habitante

Como cada 6 de enero, Día de Reyes, este martes se celebra el Sorteo Extraordinario del Niño 2026, uno de los eventos más emblemáticos del calendario de Navidad y el encargado de cerrar oficialmente las fiestas. Podrá seguirse en directo en EL ESPAÑOL.

Tras la resaca del Sorteo de Navidad, el Niño se erige como una oportunidad para quienes no lograron ningún premio el pasado 22 de diciembre y para recuperar lo jugado, ya que se caracteriza por ofrecer una mayor probabilidad de obtener un premio en comparación con otros sorteos.

Castilla-La Mancha tiene consignados 45,2 millones de euros en décimos, lo que representa un gasto por habitante de 21,56 euros, por encima de la media nacional situada en 18,77 euros.

Por comunidades, la región que más va a gastar es Asturias, con una media de 31,37 euros. Le sigue Castilla y León con 30,04; La Rioja con 28,17; Comunidad Valenciana con 26,17; Cantabria con 24,39; País Vasco con 23,82; Aragón con 23,44; Castilla-La Mancha con 21,56; Murcia con 20,88; y Galicia con 19,67.

Los que menos se gastarán serán Ceuta con 3,81 euros; Melilla con 4,42; Baleares con 9,40; Cataluña con 12,96; Navarra con 13,01; Canarias con 13,67; Extremadura con 15,12; Andalucía con 15,47; y Madrid con 17,84.

770 millones

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño repartirá un total de 770 millones de euros en premios, el primero de ellos dotado con 2 millones de euros a la serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado.

El sorteo tendrá lugar a las 12 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid, por el sistema de Bombos Múltiples. La emisión es de 55 series de 100.000 billetes cada una, al precio de 200 euros el billete, dividido en décimos de 20 euros.

Los premios más importantes son el premio de 2 millones de euros por serie, el segundo premio de 750.000 euros por serie y el tercer premio de 250.000 euros por serie. Además, repartirá 20 premios de 3.500 euros, 1.400 premios de 1.000 euros y 5.000 de 400 euros, entre otros.

La suerte en la región

El primer premio del Niño ha caído en Castilla-La Mancha en los años 1958, 1965, 1984, 1995, 1998, 2002, 2007, 2020 y 2024.

Por provincias, en Albacete ha caído en Albacete capital (1998, 2002 y 2020), Hellín (1998), Tobarra (2007) y Villarrobledo (2024); en Ciudad Real lo ha hecho en Ciudad Real capital (1984 y 2024), Daimiel (2024), Santa Cruz de Mudela (1995) y Villamanrique (2024); y en Cuenca ha caído en Barajas de Melo (2024) y en Tarancón (2020).

En la provincia de Guadalajara ha llegado el primer premio a El Casar (2024); y en Toledo a la capital (en 1958, 1965 y 2024), La Villa de Don Fadrique (2020) y Quintanar de la Orden (2020).