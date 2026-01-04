Imagen de una nevada.

Castilla-La Mancha activará el Meteocam en toda la región tras los avisos por nieve y mínimas de hasta -8 ºC

La dirección del METEOCAM ha decretado la activación a las 23:00 horas de este domingo.

El Gobierno de Castilla-La Mancha activará el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (METEOCAM) en Fase de Alerta - Situación Operativa 0 en toda la región a las 23:00 horas de este domingo.

Tras valorar los avisos de nivel amarillo por nevadas para mañana lunes 5 de enero que ha emitido la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la dirección del METEOCAM ha decretado la activación de este Plan que afecta a distintas comarcas de las cinco provincias de la comunidad castellanomanchega.

Se prevén espesores de hasta cinco centímetros en las comarcas de Parameras de Molina y Serranía de Guadalajara. La cota de nieve comenzaría a partir de los 800 metros, pudiendo nevar a cualquier cota durante la madrugada.

Nieve y frío en Ávila

La Aemet también ha emitido una alerta amarilla por acumulación de nieve en 24 horas para la comarca de La Alcarria de Guadalajara (2 cm) con inicio a las 00:00 y finalización a las 10:00 horas del lunes 5 de enero.

De igual forma, la Serranía de Cuenca y La Alcarria conquense estarán en riesgo amarillo de nevada el lunes por una altura de nieve de entre cuatro y cinco centímetros, pudiéndose registrar en cualquier cota durante la madrugada.

Tampoco se salvan las provincias de Ciudad Real y Toledo. La Agencia Estatal de Meteorología pronostica espesores de hasta dos centímetros entre las 06:00 y las 18:00 horas del 5 de enero en cualquier altitud.

Asimismo, la irrupción de la borrasca Francis acompañada de una masa de aire de origen ártico dejará mínimas de hasta -8 ºC: Parameras de Molina (-8 ºC) y Serranía de Guadalajara (-6 ºC), en la provincia de Guadalajara, y para la comarca de la Serranía de Cuenca (hasta -6 ºC), en la provincia de Cuenca.

Ante la activación del METEOCAM en fase de alerta, desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 1-1-2 se ha procedido a informar a los ayuntamientos y grupos de intervención concernidos, para que puedan establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas ante esta situación.