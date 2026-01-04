Castilla-La Mancha activará el Meteocam en toda la región tras los avisos por nieve y mínimas de hasta -8 ºC

El Gobierno de Castilla-La Mancha activará el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (METEOCAM) en Fase de Alerta - Situación Operativa 0 en toda la región a las 23:00 horas de este domingo.

Tras valorar los avisos de nivel amarillo por nevadas para mañana lunes 5 de enero que ha emitido la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la dirección del METEOCAM ha decretado la activación de este Plan que afecta a distintas comarcas de las cinco provincias de la comunidad castellanomanchega.

Se prevén espesores de hasta cinco centímetros en las comarcas de Parameras de Molina y Serranía de Guadalajara. La cota de nieve comenzaría a partir de los 800 metros, pudiendo nevar a cualquier cota durante la madrugada.

La Aemet también ha emitido una alerta amarilla por acumulación de nieve en 24 horas para la comarca de La Alcarria de Guadalajara (2 cm) con inicio a las 00:00 y finalización a las 10:00 horas del lunes 5 de enero.

De igual forma, la Serranía de Cuenca y La Alcarria conquense estarán en riesgo amarillo de nevada el lunes por una altura de nieve de entre cuatro y cinco centímetros, pudiéndose registrar en cualquier cota durante la madrugada.

Tampoco se salvan las provincias de Ciudad Real y Toledo. La Agencia Estatal de Meteorología pronostica espesores de hasta dos centímetros entre las 06:00 y las 18:00 horas del 5 de enero en cualquier altitud.

Asimismo, la irrupción de la borrasca Francis acompañada de una masa de aire de origen ártico dejará mínimas de hasta -8 ºC: Parameras de Molina (-8 ºC) y Serranía de Guadalajara (-6 ºC), en la provincia de Guadalajara, y para la comarca de la Serranía de Cuenca (hasta -6 ºC), en la provincia de Cuenca.

Ante la activación del METEOCAM en fase de alerta, desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 1-1-2 se ha procedido a informar a los ayuntamientos y grupos de intervención concernidos, para que puedan establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas ante esta situación.