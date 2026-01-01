Erik y María, los primeros bebés de Castilla-La Mancha en 2026, nacen pocos segundos después de las campanadas

Castilla-La Mancha ha estrenado 2026 con una bonita coincidencia: dos bebés llegaron al mundo exactamente a las 00:00 horas del 1 de enero en hospitales públicos de la región, compartiendo así el honor simbólico de ser los primeros recién nacidos del año.

Según ha informado la Consejería de Sanidad, en el Hospital Universitario Mancha Centro de Alcázar de San Juan, a esa hora, vio la luz Erik, primer hijo de Diego y María, vecinos de Alcázar de San Juan. El parto se practicó por cesárea y el pequeño pesó 3,9 kilogramos y midió 51,5 centímetros.

De forma simultánea, en el Hospital General Universitario de Ciudad Real, llegó al mundo María, primera hija de María Isabel y Julián, que pesó 3,610 kilogramos y midió 51,5 centímetros, también mediante cesárea.

Los primeros de Cuenca y Toledo

La madrugada prosiguió con nuevas alegrías en otros hospitales de la región y, de nuevo, con otra curiosa coincidencia: Cuenca y Toledo registraron sus primeros nacimientos exactamente a la misma hora, a la 1:13 horas.

En el Hospital Universitario de Cuenca, nació Lissandro Gabriel, primer hijo de Esther Abigail y Francisco Javier, naturales de El Salvador y residentes en Buenache de Alarcón. También por cesárea, el bebé pesó 3,720 kilogramos y midió 49,5 centímetros.

A esa misma hora, Carmen llegó al mundo en el Hospital Universitario de Toledo, en un parto que se desarrolló con normalidad. Es la segunda hija de Mari Carmen y Emmanuel, una familia residente en Toledo. La niña ha medido 50,5 centímetros y ha pesado 3,4 kilogramos.

Por su parte, el primer nacimiento registrado en la provincia de Guadalajara fue el de Lucía, en el Hospital Universitario de Guadalajara. Pesó 2,930 kilogramos, midió 49,5 centímetros y es la segunda hija de Raquel e Ismael, vecinos de Cabanillas del Campo, que ya tenían una hija de seis años.