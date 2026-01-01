El entrañable vídeo de Paco Núñez cocinando con su padre: "La mejor forma de celebrar el Año Nuevo"
Han elaborado pelotas de relleno, un plato típico de Almansa (Albacete) elaborado con carne picada.
No es ningún secreto que el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, tiene mano para la cocina. Una afición que en diversas ocasiones ha mostrado en redes sociales, publicando algún vídeo con las manos en la masa.
Y qué mejor manera que empezar el año que poniéndose frente a los fogones en familia. Así lo ha compartido en redes sociales a través de un entrañable vídeo cocinando con su padre para "dar la bienvenida al Año Nuevo".
Aunque el 'popular' reconoce que Núñez padre está "un poco averiado", ya que aparece con unas muletas, asegura que tiene las mismas "ganas de juntar a la familia y de seguir cocinando juntos", como cada 1 de enero.
En esta ocasión han elaborado pelotas de relleno, un plato típico de Almansa (Albacete) a base de carne picada, pimienta, ajo, canela, ralladura de limón y sal, huevo y pan rallado.
En las imágenes se puede ver cómo Núñez hijo sigue con mucha atención las sabias indicaciones de su progenitor.
Para terminar el vídeo, Núñez ha deseado a todo el mundo un "gran año 2026" y ha pedido a sus seguidores que comenten con el plato que les gusta cocinar en familia.