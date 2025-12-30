El PSOE de Castilla-La Mancha ve a Page como "la persona con más influencia en todo el espectro político español"

El PSOE de Castilla-La Mancha ha defendido este martes el liderazgo político de Emiliano García-Page y ha reafirmado su respaldo a un proyecto que, según los socialistas, sitúa a la región en una posición de estabilidad, crecimiento y confianza.

Así lo ha expresado la eurodiputada y vicesecretaria general del PSOE castellanomanchego, Cristina Maestre, durante una rueda de prensa de balance del año 2025 en la que ha puesto en valor la figura del presidente autonómico y ha reclamado al Partido Popular mayor compromiso con los intereses de la comunidad.

Maestre ha asegurado que el PSOE se siente "orgulloso" de contar con "la persona con más influencia en todo el espectro político español", en referencia a Page. Un potencial que ha atribuido a "los valores de la honradez, los valores de la honestidad y la sinceridad y, ante todo, y lo más valorado por los ciudadanos, los valores de la coherencia política".

A su juicio, "esa es la clave del éxito del liderazgo de nuestro presidente, Emiliano García-Page", porque "sea coherente, que sea honesto, que sea sincero y que hable a los ciudadanos como lo que son".

La portavoz socialista ha subrayado que en Castilla-La Mancha existe "un gran proyecto político que funciona y que funciona bien", algo que, según ha explicado, se traduce en resultados económicos y sociales.

En este sentido, ha señalado que la región se sitúa "por encima de la media" en crecimiento económico y confianza empresarial gracias a un "ecosistema de estabilidad y de confianza", lo que se refleja también en el empleo y en que Castilla-La Mancha siga "encabezando los rankings en cuanto a políticas de igualdad"

Deseos para 2026

De cara a 2026, Maestre ha expresado su deseo de que el Partido Popular "deje la mentira, que deje la manipulación, que deje el enredo" y también "la deslealtad hacia los ciudadanos de Castilla-La Mancha".

En este punto, ha acusado a los populares de anteponer intereses de otras comunidades a los de la región y ha citado cuestiones como la financiación autonómica, el uso de los recursos hídricos o el fin del trasvase Tajo-Segura.

En este sentido, ha lamentado que el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, "se ha hecho el mudo continuamente en la sede de Génova" cuando ha tenido ocasión de defender los intereses de la comunidad, y ha reclamado que la oposición se sume a las reivindicaciones de la región en asuntos que considera estratégicos para su futuro.