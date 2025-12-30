Milagros Tolón, nueva ministra de Educación, sorprende a Instagram con un postre fácil para Nochevieja: "Riquísimas"

La recién nombrada ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha publicado un vídeo en su perfil en la red social Instagram en el que detalla los pasos para elaborar naranjas confitadas con chocolate.

El reel que protagoniza la exalcaldesa de Toledo comienza con el rótulo de "este año preparamos" el postre que tiene al cítrico como base. Las rodajas de naranja, parcialmente bañadas en chocolate crujiente, resultan "riquísimas" para la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha saliente.

La breve filmación incluye los ingredientes necesarios para elaborar este dulce de elaboración sencilla y apetitosa apariencia. Además, no faltan ni los tiempos ni las cantidades que permitirán disfrutar de un rico colofón para la última cena de 2025 o la primera comida de 2026.

El clip se ha filmado en la cocina del domicilio particular de Tolón: la flamante ministra reside en la zona residencial del Polígono de Toledo, el barrio más poblado de la capital regional.

Otros miembros del Gobierno de España han publicado vídeos de contenido personal en los últimos días. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado algunas de las estancias del Palacio de la Moncloa. La exministra de Educación y candidata del PSOE por Aragón, Pilar Alegría, ha grabado algunas escenas de su precampaña.