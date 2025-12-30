El Gobierno de Castilla-La Mancha celebra poder cerrar 2025 con cifras "históricas" en empleo, economía o turismo

El Gobierno de Castilla-La Mancha despide 2025 como un año marcado por el diálogo y la estabilidad institucional, un contexto que, según el Ejecutivo autonómico, ha permitido alcanzar cifras "históricas" en ámbitos como el empleo, la economía o el turismo.

Así lo ha expuesto este martes la portavoz regional, Esther Padilla, en un balance en el que ha situado la culminación de la reforma del Estatuto de Autonomía, la vivienda y las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura como los principales desafíos de 2026.

En rueda de prensa, Padilla ha defendido que Castilla-La Mancha "marca la diferencia" frente al escenario político nacional y ha subrayado que la "estabilidad, el diálogo y la honestidad" han tenido un reflejo directo en indicadores que hoy son "claramente mejores" que hace una década, cuando Emiliano García-Page asumió la Presidencia de la Junta.

Otra forma de gobernar

La portavoz ha contrapuesto este modelo al "ruido político" que, a su juicio, predomina en España y que dificulta la gobernabilidad. En este sentido, ha afirmado que esa situación ha permitido que Castilla-La Mancha se sitúe "en posiciones de liderazgo, partiendo de más atrás, y a la que hoy miran muchos territorios".

En clave nacional, Padilla ha reconocido que desde el Ejecutivo autonómico se ve "muy complicado entender que se pueda seguir gobernando sin presupuestos, sin mayorías para aprobar leyes", precisamente porque, según ha defendido, "nosotros hacemos todo lo contrario".

Uno de los ejemplos de ese clima de diálogo, ha señalado, es la toma en consideración de la reforma del Estatuto de Autonomía, un texto que ha recabado el respaldo del 85 % del Congreso y cuya tramitación confía en culminar a lo largo de 2026.

Empleo, economía y turismo

Durante su intervención, Padilla ha puesto el acento en los datos económicos y sociales alcanzados este año. Castilla-La Mancha ha registrado un "hito histórico" en el número de ocupados, con 940.000 personas trabajando, y se ha situado como la cuarta comunidad autónoma con mayor crecimiento del Producto Interior Bruto.

A ello ha sumado la firma del acuerdo de coordinación institucional frente a la violencia de género y un balance turístico que, según ha avanzado, cerrará 2025 como el mejor de la historia de la región, con más de cuatro millones de pernoctaciones.

La portavoz también ha destacado la inauguración de un hospital público en Cuenca y la aprobación de medidas dirigidas a facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda, una de las políticas que, ha admitido, seguirá siendo prioritaria en el próximo ejercicio.

La figura de Page

En el plano político, Padilla ha reivindicado el papel de Page como "la única voz que defiende a Castilla-La Mancha sin dudarlo", tanto en Europa, donde ha defendido los intereses de los agricultores frente a "los aranceles de Trump" o el recorte de la PAC, como en el debate sobre financiación autonómica, en el que la región ha mantenido una posición especialmente activa.

Precisamente, la vivienda y el trasvase Tajo-Segura figuran entre los grandes retos de 2026. Ante la no aprobación de las nuevas reglas de explotación del trasvase por parte del Estado, Padilla ha advertido de que "se han rebasado todos los límites", por lo que el Gobierno regional trabaja "a nivel técnico, a nivel jurídico, para plantear la exigencia y el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo y de lo marcado también por la Unión Europea".

De cara al próximo año, la portavoz ha recordado que 2026 estará marcado por un "intenso ciclo electoral autonómico", aunque ha asegurado que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha seguirá desarrollando su programa "sin ruido, sin confrontación estéril y de la mano de la ciudadanía".