Confirmado por el Gobierno de Page: ayudas de 5.000 euros para quienes quieran regresar a Castilla-La Mancha

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado las nuevas ayudas del programa 'Retorno del Talento', puesto en marcha por el Gobierno regional, destinado a sufragar el regreso de ciudadanos que los últimos años han vivido en el extranjero. Estos incentivos se articulan a través de tres líneas (contratación indefinida, emprendimiento y 'pasaporte de vuelta'), que otorgan hasta 5.000 euros para gastos de traslado, mudanza o billetes de transporte público para quienes regresen a la comunidad autónoma.

Para poder acogerse a estas ayudas, los beneficiarios deben haber residido o trabajado al menos 6 de los últimos 12 meses en algún país extranjero y estar en posesión de titulación universitaria, de Formación Profesional (técnico, técnico superior o básico) o algún certificado profesional.

Además, deben acreditar que han vivido en España de forma ininterrumpida 12 meses en los últimos 15 años y que antes de emigrar tenían un vínculo con Castilla-La Mancha ya sea de nacimiento, empadronamiento, demanda de empleo o estudios.

Tres líneas de ayuda

El programa 'Retorno del Talento' está estructurado en tres líneas diferentes. La primera plantea ayudas de hasta 10.000 euros para las empresas que contraten a personas que cumplan con las condiciones exigidas de manera indefinida a jornada completa o como fijos-discontinuos.

​Esta cantidad se puede incrementar otros 5.000 euros, hasta llegar a los 15.000, en el caso de que la persona contratada sea titulada universitaria y su contrato esté vinculado a un proyecto de I+D+i en colaboración con la UCLM, la Universidad de Alcalá o centros de investigación de Castilla-La Mancha.

Las empresas tienen la obligación de mantener el contrato al menos 365 días y el nivel de empleo indefinido durante 184 días.

La segunda línea está dirigida a emprendedores. En ella se plantean hasta 6.000 euros de ayuda para personas que inicien una actividad como autónomas o por cuenta propia, con gastos subvencionables desde 3 meses antes hasta 12 meses después del alta en RETA o mutualidad profesional.

Estos gastos son las propias cuotas de autónomo -si no hay tarifa plana-, alquiler de local hasta 12 meses, tasas y licencias, estudios y formalización de préstamos y avales, imagen corporativa, publicidad y marketing, web, posicionamiento, catálogos, registro de marca, certificaciones de calidad, cuotas colegiales, gestoría y asesoría, suministros (con límites), seguros de responsabilidad civil, prevención de riesgos, planes de igualdad y seguridad de alarmas (no incluye IVA), obra civil, terrenos, edificios, vehículos, manutención ni viajes.

Por último, la tercera línea, llamada 'pasaporte de vuelta', contempla ayudas de hasta 5.000 euros en gastos de traslado de residencia desde el extranjero a Castilla-La Mancha.

Estos gastos van desde billetes en transporte público para la persona beneficiaria y familiares a cargo, a traslado de mobiliario, enseres y mascotas (incluida documentación veterinaria), alquiler hasta 3 meses (máximo 500 euros por este concepto), y traducciones oficiales y convalidaciones de títulos necesarios para la ayuda.

Zonas despobladas y prioritarias

Las tres líneas contemplan incrementos del 20%, 30 % o 40 % en la intensidad de la ayuda si la actividad o el proyecto se desarrolla en municipios o núcleos en riesgo, intensa o extrema despoblación, según refleja la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha

Además, todas las líneas suman un 20% adicional si la actividad subvencionada se realiza en municipios declarados zonas prioritarias. Todos estos incrementos son compatibles entre sí, siempre que no superen el coste real de la actividad.

Solicitudes

Estas ayudas serán concedidas ​en régimen de concesión directa, por orden de entrada de solicitudes, hasta agotar presupuesto, y son incompatibles con otras subvenciones para la misma actividad, aunque compatibles con bonificaciones y reducciones de cuotas a la Seguridad Social.

Las solicitudes se pueden cursar desde este miércoles, 31 de diciembre, de manera telemática a través de la web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.