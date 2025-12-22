El PP de Castilla-La Mancha aprovecha la llegada de Tolón a un Gobierno "nefasto" para insistir en el adelanto electoral

El PP de Castilla-La Mancha ha recibido con escepticismo el nombramiento de Milagros Tolón como ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes. La secretaria general y portavoz en la Cámara autonómica del principal partido de la oposición, Carolina Agudo, ha deseado acierto a la hasta ahora delegada del Gobierno en la región, aunque ha insistido en la necesidad de una convocatoria electoral.

"España no necesita nuevas ministras, sino un adelanto electoral para que los ciudadanos puedan mostrar lo que opinan del Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez", ha comentado la representante del PP.

Según Agudo, Tolón se incorporará a un Consejo de Ministros "nefasto" que lidera un presidente del Gobierno "cercado por la corrupción". Desde el PP regional han insistido en que Sánchez permanece en Moncloa gracias al apoyo de los ocho diputados socialistas de Castilla-La Mancha en el Congreso.

La portavoz del partido que lidera Paco Núñez ha remarcado la idea de que "Emiliano García-Page facilita que Sánchez sea presidente", una consigna que reiteran los responsables de la formación de forma recurrente.

En la misma línea, fuentes del PP nacional consultadas por Europa Press han interpretado la elección de Tolón a partir de la condición de la toledana de "rival interna" del presidente de Castilla-La Mancha. Al respecto, han lamentado que plantee la sucesión cuando la que por "lógica" debería abordar es la "suya".