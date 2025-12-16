El Gobierno regional ve "muy difícil" aprobar enmiendas del PP a los Presupuestos de 2026: "No tienen por dónde cogerse"

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en una rueda de prensa que tiene lugar en el Palacio de Fuensalida. JCCM

El Gobierno de Castilla-La Mancha considera "muy difícil" que el pleno de las Cortes regionales, que este miércoles dará luz verde a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026, apruebe alguna de las 1.150 enmiendas presentadas por el Partido Popular, al entender que "no tienen por dónde cogerse".

Así lo ha manifestado este martes el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en declaraciones a los medios tras informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno relacionados con su departamento.

Según ha explicado, la aceptación de las enmiendas del PP generaría un déficit de 613 millones de euros, lo que, a su juicio, impide cualquier posibilidad de que puedan ser incorporadas al texto definitivo.

Ruiz Molina ha advertido de que aprobar estas propuestas supondría "un petardazo a la línea de flotación de los presupuestos" del Ejecutivo regional y un "tijeretazo descomunal en el gasto social", afectando especialmente a los sectores más vulnerables.

Pilares básicos

En este sentido, ha señalado que las enmiendas implicarían recortes en "pilares básicos del Estado del Bienestar", como el sistema de dependencia —con la supresión de la financiación de las 32.000 prestaciones económicas actualmente en vigor—, el mantenimiento de hospitales y centros de salud, así como los planes de empleo.

Además, ha alertado de que su aprobación conllevaría el despido de numerosos empleados públicos de la Administración regional.

Falta de rigor

Para el titular de Hacienda, las propuestas del PP evidencian "una falta de rigor y de responsabilidad" y reproducen, a su juicio, el modelo aplicado por los populares cuando gobernaban, basado en "recortes en el Estado del Bienestar y un incremento de la deuda".

Finalmente, Ruiz Molina ha insistido en que, aunque el Partido Popular presentara "mil, dos mil o tres mil enmiendas", mientras mantengan esa misma línea de recorte social y aumento del endeudamiento, "por coherencia" deberán ser rechazadas.