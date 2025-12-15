El PP presiona a Page por la marcha atrás de Simón: "O la cesa por mentirosa o reprueba al PSOE de Guadalajara"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha exigido explicaciones urgentes a Emiliano García-Page después de que la consejera de Igualdad del Gobierno autonómico, Sara Simón, denunciara el pasado viernes supuestas irregularidades en las primarias del PSOE que encumbraron a Pedro Sánchez como secretario general en 2017, unas declaraciones por las que horas más tarde pidió perdón.

En una entrevista en COPE Castilla-La Mancha, Núñez ha considerado que la situación es de máxima gravedad y ha planteado dos escenarios posibles. "O hay irregularidades y deben ir al juzgado o no las hay y Page debe cesar inmediatamente a una consejera que se habría inventado denuncias falsas", ha dicho.

En la misma línea se ha pronunciado la portavoz parlamentaria del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, quien ha cuestionado si "algún dirigente hombre del PSOE ha ordenado" a la consejera de Igualdad que rectifique sus críticas al proceso de primarias del partido en 2017.

Carolina Agudo durante la rueda de prensa.

En una rueda de prensa celebrada este lunes en la sede del PP en Toledo, Agudo se ha referido a las palabras de Simón, ya rectificadas, en las que afirmó que en aquellas primarias ganadas por Pedro Sánchez "había agrupaciones en las que de repente aparecían 30 o 40 personas que no se sabía de dónde".

Agudo se ha preguntado "de qué se arrepiente" la consejera y ha insistido en cuestionar si "algún dirigente hombre del PSOE de Castilla-La Mancha ha ordenado a la consejera que rectifique". La portavoz parlamentaria del PP ha sostenido que Simón no debería continuar en el Ejecutivo regional tras sus declaraciones y las disculpas posteriores.

Ocho años "sin denunciar"

A su juicio, "si es cierto que ha habido irregularidades", la consejera ha estado ocho años "sin denunciar" y, si ha "mentido", debe ser cesada por realizar una "denuncia falsa".

"¿Qué es esto de acusar y no denunciar?", se ha preguntado Agudo, quien ha reiterado que la consejera "no debería estar ni un minuto más" en el Gobierno regional.

Por último, ha exigido a Emiliano García-Page que "se pronuncie inmediatamente" y "ponga orden". "O cesa a la consejera por mentirosa o reprueba al PSOE de Guadalajara del señor Bellido por desmentir algo que es cierto", ha concluido.