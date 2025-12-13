Núñez cierra filas en la cena de Navidad del PP de Cuenca y abre las puertas a "todo el que se quiera incorporar"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha presidido el encuentro de Navidad de su partido en la provincia de Cuenca, primero en 13 años sin Benjamín Prieto como máximo dirigente provincial. En este contexto, ha defendido la gestora puesta en marcha con José Antonio Martín-Buro al frente y ha abierto las puertas a "todo el mundo que se quiera incorporar" al partido en la provincia.

Durante este evento celebrado en el Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha que ha reunido a decenas de integrantes 'populares' en Cuenca, ha asegurado que esta renovación supondrá un "impulso" que se produce "haciendo uso de los estatutos".

Unas palabras que se producen después de que más de un centenar de alcaldes y dirigentes locales del PP en la provincia rechazaran la puesta en marcha de la gestora y pidieran la celebración de un Congreso extraordinario para designar al sucesor Benjamín Prieto.

Esta revuelta fue sofocada en una reunión donde emisarios de Génova prometieron a estos militantes la celebración del cónclave en un plazo de seis meses, pero sin concretar la fecha.

En este contexto, Núñez ha apuntado que el trabajo del PP en Cuenca será "no sólo el de sumar gente a la dirección provincial, que si me permite la expresión es casi lo de menos, sino que en cada uno de los pueblos de la provincia de Cuenca, el Partido Popular reúna un buen grupo de personas que quieran trabajar por ese pueblo".

Imagen del encuentro de Navidad del PP de Cuenca.

De ahí que haya abierto los brazos a "todo el que quiera colaborar".

Junta Local de Cuenca

Como ejemplo de esta política de puertas abiertas ha puesto la reciente creación de la Junta Local en la capital y a la que se han incorporado 80 personas muchas de las cuales "no tienen ninguna vinculación con el PP".

Este órgano estará presidido por quien ha señalado como "la futura alcaldesa", Beatriz Jiménez y de quien ha resaltado que "ni tan siquiera va a dejar pasar la Navidad" arrancando el trabajo de este nuevo órgano "esta noche" y siguiendo "mañana y pasado mañana".

Una Junta Local que Martín-Buro ha calificado como "un pequeño ejército de personas vinculadas a la sociedad civil de la ciudad de Cuenca" dentro de un partido "de brazos abiertos".

Por último, Beatriz Jiménez ha subrayado la importancia de esta "herramienta tan necesaria para poder llegar a todos los lugares, a todas las asociaciones y a todos los colectivos de la ciudad" en alusión a la Junta Local y que servirá para crear "un proyecto de ciudad".