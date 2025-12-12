Tolón pide "tolerancia cero" frente al acoso sexual tras las denuncias en el PSOE: "Las mujeres hemos dicho basta ya"

La delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha reclamado este viernes "tolerancia cero" frente a cualquier caso de acoso o abuso sexual, tras las denuncias conocidas contra varios cargos del PSOE.

Tolón se ha pronunciado en la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real, donde ha informado de las principales actuaciones del Ejecutivo central en la provincia, a preguntas de los periodistas.

"Como mujer primero, como madre, como hija y como política socialista que me ha costado tanto llegar a puestos de responsabilidad, tolerancia cero contra cualquier tipo de acoso, sea de mi partido, de cualquier otro partido, o de cualquier ámbito de la sociedad", ha subrayado.

La delegada ha recordado que, en el marco de la celebración de los 50 años de España Libertad, las mujeres están empezando a decir "basta ya" frente a conductas que antes se normalizaban.

Revisión interna

"El lado positivo es que las mujeres, y esto ocurre estructuralmente en toda la sociedad civil, por fin hemos dicho 'hasta aquí hemos llegado'", ha añadido.

Tolón ha señalado que, ante las denuncias conocidas, el PSOE está revisando y reforzando sus mecanismos internos. "Hemos sido el primer partido que ha puesto un canal para que las mujeres puedan denunciar. Ningún partido político, incluso los que niegan la violencia machista, nos puede dar lecciones, porque el PSOE es un partido feminista con nuestros errores y también con nuestros aciertos", ha afirmado.

Posibles nuevos casos

La delegada ha insistido en que el avance hacia la igualdad ha sido largo y complejo. "Nos ha costado mucho llegar a puestos de responsabilidad, a nosotras y a nuestras madres, y por fin hemos dicho basta ya. Esto que antes se normalizaba, que antes pasaba como en la vida cotidiana, ya no lo vamos a permitir", ha recalcado.

Preguntada por la existencia de posibles nuevos casos de acoso o abuso dentro del partido, Tolón ha asegurado que, por el momento, no hay conocimiento de otros casos. "No sabemos de ningún caso más, en ningún sitio, de momento".