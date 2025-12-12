Núñez denuncia la "ausencia injustificada" de Page en varios plenos de las Cortes: "No respeta a los ciudadanos"

El líder del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha denunciado la "nueva ausencia injustificada" del presidente regional, Emiliano García-Page, en el pleno de este jueves en las Cortes.

El 'popular' ha reclamado "respeto a la democracia, a los ciudadanos y a las instituciones". "Ir a los plenos es una obligación ineludible de cualquier diputado, también de quien ostenta a la vez la condición de diputado y presidente de la Junta. Este compromiso es aún más necesario en momentos clave y especialmente traumáticos para nuestros paisanos", ha expresado.

Como ha recordado Núñez, durante la sesión se debatió la actuación del Gobierno autonómico ante la crisis en los cribados de cáncer de mama en la comarca de Talavera de la Reina. "Page ha decidido no estar aquí, no dar explicaciones, no comparecer, no dar la cara y no tomar la palabra para explicar lo que está haciendo su Gobierno", ha lamentado.

No obstante, ha indicado que la actitud "no es nueva", ya que "tampoco asistió al pleno en el que se abordó el incendio que asoló Guadalajara en el Pico del Lobo, ni al debate sobre la gestión de la dana".

"Ese es el presidente de Castilla-La Mancha, el que decide no dar nunca la cara, el que no toma la palabra en el Parlamento, el que no respeta las instituciones y, con ello, no respeta a sus ciudadanos", ha afirmado.

"Transparencia y responsabilidad"

Por todo ello, Núñez ha insistido en la necesidad de que Castilla-La Mancha cuente con un Gobierno "transparente, responsable y presente".

"Los ciudadanos merecen un presidente que acuda al Parlamento, dé explicaciones y ejerza sus responsabilidades institucionales con rigor y respeto", ha sentenciado.