Llega a dos ciudades de Castilla-La Mancha un conocido mercadillo de ropa vintage: prendas desde 10 euros

Este fin de semana, dos ciudades de Castilla-La Mancha se convierten en el epicentro de la moda vintage y sostenible con la llegada del esperado evento 'Todo a 10 pavos' de Jaleo Vintage. Una experiencia pensada para quienes aman las prendas únicas de marcas icónicas sin tener que realizar un gran desembolso.

Del 12 al 14 de diciembre, los castellanomanchegos podrán disfrutar de dos grandes mercadillos vintage: uno en el Hotel Zentral Mayoral de Toledo (avenida de Castilla-La Mancha) y el otro en el Sercotel Guadiana de Ciudad Real (calle Guadiana).

Ambos abrirán de 10:00 a 21:00 horas y podrás encontrar camisetas de fútbol, chaquetas, gabardinas clásicas y sudaderas, jerséis y camisas de primeras marcas como Lacoste, Ralph Lauren o The North Face.

Cartel del evento en Toledo.

Todas las piezas están seleccionadas cuidadosamente y los precios parten desde 10 euros la prenda. Sin duda, una oportunidad para quienes busquen renovar su armario con ropa original estas navidades.

Además, los asistentes a los dos eventos pueden conseguir 10 prendas totalmente gratis en el sorteo que han lanzado en todas sus redes sociales. Para participar, basta con mencionar a la persona con la que acudirás y compartir el vídeo en tus stories.

@jaleovintage ‼️TOLEDO ROPA VINTAGE A 10 PAVOS Y 10 PRENDAS TOTALMENTE GRATIS‼️ Este finde llegamos cargados de sudaderas, chaquetas únicas, vaqueros, Y2K, abrigos, camisas retro y un montón de prendas seleccionadas una a una 🔥 Todo a precios muy bajos y solo durante tres días. Si buscas planes en Toledo, algo barato, diferente, plan familiar o con amigos… este evento es PERFECTO. La gente suele salir con bolsas enormes llenas de chollos porque la variedad es brutal. 📍 Hotel Zentral Mayoral – Av. Castilla-La Mancha 3 🗓️ 12 / 13 / 14 de diciembre ⏰ 10:00 a 21:00 🎟️ Evento gratuito Toledo… llevamos tiempo queriendo venir así de fuertes. Si quieres entrar antes y pillar lo mejor, coge tu VIP en la BIO 🔥 ♬ 90's old school Boom Bap hip hop ♬(1233792) - Ninja Muzik Tokyo

La entrada al evento requiere ticket y, debido al enorme interés, ya solo quedan disponibles las entradas VIP en dos modalidades: 5 o 10 euros, según el horario. Este tipo de entrada ofrece acceso prioritario por turnos de 30 minutos, evitando colas y asegurando acceso a los mejores artículos.

Desde la organización de Jaleo Vintage repondrán prendas constantemente, garantizando que cada turno descubra nuevas piezas exclusivas. El ambiente promete ser vibrante y juvenil dada la fuerte comunidad de miles de personas que arrastra "la tienda de ropa vintage más loca de España" en redes sociales.

Si buscas planes en Toledo y Ciudad Real este fin de semana, Jaleo Vintage te invita a vivir una experiencia de moda diferente a precios asequibles para todos los bolsillos.