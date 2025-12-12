Castilla-La Mancha se compromete a construir "como mínimo" veinte centros de mayores "avanzados" hasta 2031

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inaugura, en Tarancón (Cuenca), el Centro de Mayores con Centro de Día. JCCM

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha comprometido a construir "como mínimo" veinte centros de mayores "avanzados" en la región hasta el año 2031, con el objetivo de fomentar el envejecimiento activo y mejorar la calidad de vida de la población senior.

El anuncio se ha realizado durante la inauguración del nuevo Centro de Mayores con Centro de Día de Tarancón, donde el Ejecutivo autonómico ha invertido 4,1 millones de euros.

García-Page ha calificado las instalaciones como "uno de los mejores centros de mayores que he visto" y ha recordado que Castilla-La Mancha es la comunidad que más dinero invierte por habitante en este colectivo, logrando un "retorno" de personas que en su día tuvieron que emigrar.

El presidente ha defendido también el sistema de pensiones, destacando que quienes han trabajado toda su vida tienen derecho a cobrarlas.

"Se pagan más pensiones porque la gente vive más, y eso es el éxito de este país", ha subrayado, al tiempo que ha destacado otras políticas de envejecimiento activo, como cursos de digitalización para mayores y viajes organizados, que en su momento permitieron que muchos descubrieran lugares que nunca habían visitado.

Recuperación tras cinco años

El municipio conquense de Tarancón recupera su centro de mayores, cinco años después del derribo del anterior edificio que obligó a trasladar los servicios a instalaciones provisionales.

Las nuevas instalaciones, situadas en una parcela de 5.000 metros cuadrados y con una inversión de 4,1 millones de euros, permitirán atender a más de 2.000 usuarios con espacios modernos y accesibles.

El alcalde, José Manuel Carrizo, ha destacado que se trata de un proyecto clave en una localidad donde los mayores representan el 20 % de la población y ha agradecido al Gobierno regional y al equipo de arquitectos y obras por hacerlo posible.

Además, ha señalado que la urbanización del entorno facilitará el acceso a los usuarios y permitirá habilitar el antiguo centro provisional para otros colectivos de la ciudad.

Oportunidades

Durante el acto, el presidente del Consejo de Mayores, José Luis Canterero, ha solicitado que el bar del centro pueda ofrecer un servicio de comidas diarias para quienes tienen dificultades para cocinar en su casa.

Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha destacado que el centro es un espacio de convivencia y lucha contra la soledad no deseada, alineado con la política social de Castilla-La Mancha.