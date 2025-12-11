Cambios en el Comité de Dirección del PP de Castilla-La Mancha: Moreno Moya asume la Coordinación General

El líder del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha presidido este jueves el Comité Ejecutivo Autonómico del partido celebrado en la sede regional de Toledo. Un acto en el que ha anunciado algunos cambios en el Comité de Dirección del partido.

El cambio más destacado es el de Ana Guarinos, alcaldesa de Guadalajara, que dejará de ser coordinadora general del PP regional. El cargo lo asumirá Juan Antonio Moreno Moya.

Además, se incorporarán una decena de nuevos nombres, como Santiago Lucas-Torres, María Patricio, Israel Pérez, Emilio Bravo o Álvaro Barambio. Según fuentes del partido, estos cambios responden a la "incompatibilidad de cargos de algunos integrantes del órgano".

Como ha anunciado Núñez, así queda la estructura del nuevo Comité de Dirección:

- Presidente: Paco Núñez

- Secretaria general: Carolina Agudo

- Coordinador general: Juan Antonio Moreno

- Portavoz: Alejandra Hernández

- Vicesecretaría General y Sectorial: Tania Andicoberry

- Vicesecretaría de Organización: Antonio Serrano

- Vicesecretaría de Institucional: Santiago Lucas-Torres

- Vicesecretaría de Igualdad y Mujer: María Patricio

- Vicesecretaría de Territorial: Raúl Valero

- Vicesecretaría de Electoral: Israel Pérez

- Vicesecretaría de Política Municipal: Emilio Bravo

- Vicesecretaría de Reto Demográfico: Álvaro Vara

- Vicesecretaría de Formación: Álvaro Barambio

- Vicesecretaría de Familia: Gema Guerrero

- Vicesecretaría de Participación: Ana Cantarero

- Vicesecretaría de Comunicación: Santiago Serrano

- Presidente del Comité Electoral: Miguel Ángel de la Rosa

- Presidente del Comité Asesor: Agustín Conde

- Presidente del Comité de Alcaldes: José Jaime Alonso

- Presidente de NNGG-CLM: José Luis Montalvo

- Coordinación Oficina Parlamentaria: Carmen Navarro

- Coordinación Organización: Mayka Somolinos

- Coordinación Territorial: Fran Blanco

Un acto en el que ha reivindicado al PP de Castilla-La Mancha como "la única alternativa capaz de ofrecer estabilidad, coherencia y un proyecto de futuro".

"Castilla-La Mancha merece más. Nuestros pueblos, nuestras mujeres, nuestros jóvenes y nuestros mayores merecen dirigentes que no se escondan y que no antepongan su supervivencia política al bienestar de su gente. Cuando esta tierra decide avanzar, no hay quien la pare y ha llegado el momento de abrir un nuevo tiempo", ha expresado.

"El PSOE busca resistir"

Durante su intervención, Núñez ha asegurado que "el verdadero motor que mueve al PSOE y a Pedro Sánchez no es la economía, la estabilidad o el futuro del país, sino resistir en el poder a cualquier precio, aunque suponga romper España y perjudicar a Castilla-La Mancha". "Y de esto es cómplice Emiliano García-Page", ha lamentado.

Para el 'popular', el país atraviesa "uno de los momentos más tensos, inciertos y peligrosos de su historia reciente", marcado por la "falta de rumbo del Gobierno, la división institucional y la utilización del Estado como instrumento al servicio del poder socialista".

Asimismo, ha criticado la "connivencia del PSOE de Castilla-La Mancha, poniendo por delante la supervivencia política de Sánchez antes que los derechos y el bienestar de las mujeres, de los ciudadanos y de su propia tierra".

"Deficiencias de los servicios públicos"

Según Núñez, "esta resistencia en el poder está afectando gravemente a los servicios públicos, especialmente a la sanidad regional, una muralla que se está agrietando por la desidia del Gobierno de Page".

Al respecto, ha apuntado a la huelga de médicos en la región, ya que están "cansados de los engaños y de la traición del PSOE con la carrera profesional sanitaria". Y ha apuntado a los fallos en las mamografías de Talavera o la intoxicación de sanitarios en el Hospital de Toledo.

"Castilla-La Mancha es una de las regiones con mayor riesgo de pobreza de toda la Unión Europea, situándose entre las 23 peores de 354 territorios. La renta media de los castellanomanchegos está más de 3.000 euros por debajo de la media nacional, algo que es consecuencia de la falta de proyecto, la inercia y el agotamiento del socialismo en la región", ha sentenciado.