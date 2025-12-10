Carmen Calvo critica el "escandalazo" del machismo por los casos que golpean al PSOE: "Los de mi fila me duelen más"

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha lamentado las actitudes machistas de algunos miembros del PSOE, incluidos José Luis Ábalos, Paco Salazar, José Tomé o Antonio Navarro, una concatenación de casos que por ser "de mi fila me duelen más", ha asegurado.

Preguntada por la presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban, sobre los casos de acoso sexual que han aparecido en su partido, la exvicepresidenta primera del Gobierno ha insistido en que "el machismo existe, es estructural y no arrecia" y ha extendido su reprobación al comportamiento del "alcalde de Algeciras [José Ignacio Landaluce] y el consejero gallego [Alfonso Villares]", dos políticos del PP.

"Compartía escaño con Ábalos y le preguntaba", ha recordado. La cercanía que compartieron en el Congreso de los Diputados y el Consejo de Ministros ha desembocado en "una ponzoña personal aún más grande". Sin embargo, y aunque "es un escandalazo y es inaguantable", la situación se antoja más propicia que en un pasado no tan lejano. "Hace 20 años esto ni siquiera estaría debatiéndose: si lo miramos, es el buen camino, un saneamiento de las cosas".

Antes de su intervención en el encuentro Mujeres por la libertad: 50 años en democracia, un acto celebrado en Toledo y organizado por la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha en colaboración con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Calvo ha mostrado su convencimiento de que el PSOE ha actuado de forma correcta y ha confiado en que así "lo va a seguir haciendo y lo tiene que seguir haciendo".

La exministra de Cultura ha apoyado a las denunciantes que han levantado la voz en Ferraz como "mujeres ejemplares que no dejan pasar ni una". Esa actitud concuerda con "lo que tenemos que hacer las mujeres: no dejar pasar ni una en lo que afecta a la integridad y la libertad".

Más allá de la actualidad, la charla entre Esteban y Calvo ha versado sobre la proyección política de la igualdad en España y su evolución histórica. "El feminismo es un patrimonio político de nuestra democracia", ha subrayado la doctora en Derecho Constitucional, quien ha aplaudido el "levantamiento de las mujeres por su dignidad y sus derechos".

La propia evolución personal de la ponente ejemplifica el recorrido de este movimiento. "Tuve conciencia feminista pronto a partir de la reflexión de que yo era niña y de que, por ello, tenía una serie de requisitos y situaciones que mis hermanos no tenían", ha contado.

Así, la precocidad en el reconocimiento de la desigualdad marcó la primera juventud de Calvo. "Desperté muy pronto a esa idea de que el mundo era muy injusto para nosotras".

Pese a los avances conquistados, un trabajo colectivo que han protagonizado "tantas en todos los ámbitos", Calvo ha advertido del riesgo de retroceso. "Vivimos momentos de misoginia y negación", ha subrayado. "Todavía no somos suficientemente escuchadas y por eso podemos ser negadas".

Los últimos asesinatos de mujeres acaecidos en España, hasta ocho en los últimos 14 días, han devuelto el rostro más dramático del machismo. Si estas víctimas "tuvieran una etiqueta ortodoxamente política, este país estaría levantado ahora mismo", ha aseverado Calvo, una afirmación que ha sido recibida con aplausos.

La egabrense ha criticado la respuesta mayoritaria de la sociedad ante estos hechos. "Es como lluvia fina que parece formar parte del paisaje", se ha quejado. Al respecto, ha trazado una analogía entre las víctimas de la violencia de género y las del terrorismo. En el caso de las segundas, "la hemos cuidado y respetado", un mimo que también ha alcanzado al relato sobre su dolor.

Sin embargo, "¿nos preguntamos qué estarán pensando esas familias y amigos que ven cómo en los debates políticos nos permitimos el lujo de decir que esa violencia no existe? ¿Al padre de esa mujer que ha sido asesinada y deja dos niños huérfanos no lo respetamos?", ha inquirido.

Para Calvo, el hecho de que exista "gente que niegue esta violencia", una alusión a Vox, ahonda el problema. En la misma línea, la máxima representante del Consejo de Estado ha definido como "caraduras y vagos" a los que se empeñan en polarizar, una etiqueta política para la que ha reclamado otro nombre más grueso. Quienes apuestan por la confrontación sin argumentos "son un fiasco intelectual y moral", ha resumido.

Sobre la prostitución, Calvo ha incidido en la necesidad de abolir una práctica atentatoria contra la dignidad de la mujer. La mera existencia normalizada de prostíbulos representa un debe para la sociedad española.

Amnistía y aborto

Calvo ha vaticinado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea validará la ley de amnistía. Actualmente, la autoridad judicial de la Unión Europea evalúa el texto que facilitó la investidura de Pedro Sánchez en otoño de 2023. En todo caso, la presidenta del Consejo de Estado cree que la corte comunitaria se expresará en el mismo sentido favorable que lo ha hecho el abogado general de esta institución.

En cualquier caso, y sin menoscabo del fallo, la exvicepresidenta ha tildado de "posición cobarde" la de aquellos políticos que ante el debate sobre la amnistía se escondieron en los argumentos de que "era ilegal e inconstitucional".

Según Calvo, la senda por la que se adentró "la ultraderecha española" de llevar hasta los tribunales algunos asuntos políticos ha llevado algunos asuntos a "un punto endemoniado", aunque no ha citado expresamente ninguno.

Sobre la reforma legislativa del aborto, Calvo ha informado que el "dictamen se va a hacer muy pronto". Además, ha insistido en que "la interrupción voluntaria del embarazo forma parte del tronco de la libertad", una realidad que consagra la jurisprudencia al respecto. "Esto puede ser una cuestión moral, pero nadie le puede imponer su moral a nadie: me gustaría que la derecha lo viera igual que como lo hacen en Francia".

Además, ha esbozado una hipotética reforma del artículo 15 de la Constitución para que un eventual artículo 15.2 blinde la interrupción voluntaria del embarazo.

Por último, ha calificado a la nueva Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, como "una mujer extraordinaria a la que conozco mucho".