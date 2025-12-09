Núñez: "Mi modelo para Castilla-La Mancha es el de bajar impuestos y simplificar la normativa urbanística"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reivindicado un modelo para la región basado en "la bajada de impuestos y simplificación de la normativa urbanística" como motores de desarrollo de la región.

Núñez ha participado en la jornada 'Financiación local e impulso económico: claves para el futuro de Ciudad Real' organizada por la Diputación y el Ayuntamiento de Ciudad Real, en colaboración con Veolia y EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, donde ha reivindicado ser "cercano y empático" para "aprovechar" de la mejor manera los recursos de la región.

"Mi modelo para Castilla-La Mancha es el de bajar los impuestos, bajar la burocracia y simplificar la normativa urbanística para construir más viviendas y más industria", ha apuntado, a la vez que ha apostado por "aprovechar los espacios logísticos como ejes estratégicos para el desarrollo y puerta de entrada a nuevos territorios", ha explicado.

Dentro de esas medidas fiscales de estímulo económico se ha mostrado partidario de "eliminar el presupuesto de donaciones y sucesiones" o "reducir el de renta o el de Transmisiones Patrimoniales" como han hecho en otras comunidades regidas por el Partido Popular.

"Andalucía es la comunidad autónoma líder en la creación de autónomos con Moreno Bonilla y Madrid en bajada de impuestos, creación de impuestos y aterrizaje de grandes empresas con Isabel Díaz Ayuso", ha añadido.

Por eso, ha afirmado que su propuesta pasa por "abrir puertas, coaligándonos con Madrid o Andalucía" para que así "su crecimiento inunde de manera ordenada a Castilla-La Mancha".

Carrera profesional y financiación

Más allá de las recetas económicas, Núñez también ha abundado en la necesidad de tomar decisiones en la parcela sanitaria para favorecer el funcionamiento de la región. De hecho, en un momento, en un día en el que los médicos de Castilla-La Mancha inician una huelga de cuatro días, se ha comprometido a recuperar la carrera profesional sanitaria si se convierte en presidente autonómico en 2027.

"Castilla-La Mancha es la única comunidad de España que no ha recuperado la carrera profesional sanitaria. Su recuperación es la piedra angular para atraer profesionales y así reducir las listas de espera y reforzar la atención primaria", ha argumentado.

La sanidad es una de las competencias principales que las comunidades autónomas tienen que asumir a través del sistema de financiación autonómica. En el caso de Castilla-La Mancha, Núñez ha recordado que la región arrastra "una infrafinanciación de mil millones de euros al año".

En este contexto, ha subrayado la necesidad de dar un "salto cualitativo" en el nuevo modelo para que ese dinero también permee a los ayuntamientos, una institución que se erige como "la puerta de entrada para cualquier ciudadano" y que al final "tiene que pagar con fondos propios las imposiciones de otras administraciones".

En este sentido, ha denunciado el "modelo perverso" puesto en marcha por Page desde que es presidente de "crear un servicio, empezar a financiarlo y después abandonarlo". "Hay que clarificar competencias y dotar cada prestación con un presupuesto suficiente para que pueda desarrollarse", ha aseverado.

En el caso concreto de la provincia de Ciudad Real, Núñez ha puesto como ejemplo el modelo puesto en práctica por Miguel Ángel Valverde en la Diputación como "camino para gobernar la comunidad como una sola entidad".

"No solo hablo de colaboración institucional. Hablo de ir mucho más allá y que los intereses de diputaciones y ayuntamientos estén alineados con los del Gobierno regional para compartir formas de invertir y aprovechar todos los recursos para hacer de Castilla-La Mancha un todo", ha apuntado.

De la provincia ha destacado su "incomparable capacidad de desarrollo" que la pueden convertir en "referente agroalimentario del país con las políticas adecuadas".

A este motor económico, ha unido el inicio de "una senda que hasta ahora no se ha explorado" y que no es otra que la de desarrollarse como "un polo de fabricación de maquinaria complementaria del sector primario" a través de un acuerdo con la Universidad de Castilla-La Mancha. "No hay una sola fábrica que tenga una tostadora de pistacho o una centrifugadora de mosto o aceite que pueda comprarlas en la región", ha lamentado.

Tampoco se ha olvidado de solucionar reivindicaciones históricas como la construcción de las autovías Toledo-Ciudad Real o la del Cuarto Centenario.

Elecciones de 2027

Por último, Núñez se ha mostrado optimista en sus posibilidades de ser presidente de Castilla-La Mancha en 2027 teniendo en cuenta el panorama que muestran ahora mismo las encuestas de "hundimiento del PSOE, crecimiento sostenido del PP y Vox disparado".

Pero más allá de eso, ha explicado que desde que en 2023 se quedara a 835 votos de alcanzar el Palacio de Fuensalida, "el PP gobierna casi el 70 % de los ayuntamientos", lo que ha traducido como "múltiples banderas de buena gestión". Una seña de identidad a la que ha unido la "incorporación de mucho talento" que ha ejemplificado en personas como Miguel Ángel Ruiz, y que "en dos años de trabajo está enriqueciendo el proyecto".

Si en ese camino fuera necesario el apoyo con Vox, el presidente del PP también ha puntualizado que en numerosas instituciones locales de la región ya han demostrado que "hemos hecho un esfuerzo por entendernos porque al fin y al cabo los ciudadanos lo han querido así".