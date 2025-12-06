Page elige dos artículos cargados de simbolismo para felicitar el Día de la Constitución en su 47 aniversario

Page, el pasado miércoles en las Cortes de Castilla-La Mancha durante el acto institucional por la Constitución. Javier Longobardo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha elegido este sábado los artículos 138.2 y 139.1 de la Constitución —los que garantizan la igualdad entre territorios y entre ciudadanos— para felicitar el 47 aniversario de la Carta Magna.

Una selección con evidente carga simbólica, dado que Page es el dirigente del PSOE más crítico con las cesiones del Gobierno de Pedro Sánchez a los partidos independentistas.

En un mensaje publicado en X, ha defendido que "la mejor forma de celebrarla es reivindicar su espíritu: el pacto, la moderación, la convivencia que han hecho posible nuestro marco de libertades".

La mejor forma de celebrarla es reivindicar su espíritu: el pacto, la moderación y la convivencia que han hecho posible nuestro marco de libertades.



— Emiliano García-Page (@garciapage) December 6, 2025

El presidente autonómico ha recordado que el artículo 138.2 establece que "las diferencias entre los Estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales".

Y que el 139.1 señala que "todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado".

Pablo Bellido en el salón de plenos junto a algunos de los visitantes. Cortes CLM

Por su parte, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha reclamado a las fuerzas políticas que abandonen "el clima de división" y busquen "un punto de encuentro" para celebrar los logros de la Constitución.

Bellido ha participado este sábado en el primero de los tres pases de la visita teatralizada organizada por el Parlamento con motivo del aniversario de la Carta Magna. Ha pedido que se celebre "el mayor periodo de libertad, igualdad y bienestar de nuestro país", según ha informado la Cámara regional.

También ha destacado que en 1978 la Constitución "llegó hasta donde podía llegar" y ha defendido que quienes planteen avances o retrocesos lo hagan "con un clima de consenso". Por ello, ha lamentado que la conmemoración "se esté celebrando este año a nivel nacional en un clima de división" y ha responsabilizado "desde hace años, a los partidos radicales de ultraderecha y ultraizquierda" de esa fractura.

Negociación y consenso

Bellido ha asegurado que es "legítimo" plantear reformas, pero ha insistido en que deben debatirse con "negociación y consenso". Ha recordado que el acuerdo constitucional permitió que "quienes venían de gobernar en la dictadura cediesen y quienes venían de la opresión, el exilio y la clandestinidad pudiesen alcanzar su anhelo de libertad y de democracia".

"Jamás hemos tenido tanto tiempo de libertad, de igualdad, avances en solidaridad y tantas personas viviendo bien", ha remarcado. Y ha hecho un llamamiento a que los partidos "se dejen de radicalidades y busquen un punto de encuentro".

Visita teatralizada a las Cortes de Castilla-La Mancha. Cortes CLM

La programación por el aniversario incluye una visita teatralizada que recorre el antiguo convento franciscano de San Gil —sede actual del Parlamento— recordando sus usos históricos como cárcel o parque de bomberos.

Además, este sábado y domingo la fachada de las Cortes se ilumina con una imagen en movimiento de la bandera de España.

Y hasta el martes 16 se puede visitar en la planta noble la exposición 'Momentos icónicos de Castilla-La Mancha', una muestra de 40 fotografías con la que la Agencia EFE celebra sus 40 años en la región. Los horarios de visita son de lunes a jueves, de 9:00 a 19:00 horas, y los viernes, de 9:00 a 14:00 horas.