Castilla-La Mancha reclama a Europa un modelo hídrico que "garantice el desarrollo económico y el derecho al agua"

El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha vuelto a defender este viernes en Bruselas que la Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica adoptada por la Comisión Europea debe reflejar un modelo que "garantice el desarrollo económico, el derecho de acceso al agua y la protección del medio, especialmente ante situaciones como sequías o inundaciones".

Así lo ha expresado durante el debate que ha mantenido en la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía del Comité Europeo de las Regiones. "Solo adaptando la estrategia podremos aplicar políticas en materia de agua que estén sustentadas en recursos y normativa europea que garantice nuestro desarrollo y el bienestar de la ciudadanía", ha expresado.

Además, ha reclamado que Europa debe garantizar "los recursos económicos para atender las necesidades de abastecimiento de las poblaciones, especialmente de los municipios más pequeños".

"Necesitamos también que se utilice toda la tecnología existente en el mercado en estos momentos para que podamos disponer de agua y también que esas regiones que pueden desalar lo hagan", ha reivindicado.

Al respecto, ha pedido que no se "criminalice" la agricultura y se apueste por un modelo que proteja a los productores, que son "los principales afectados y que están apostando por el uso responsable del agua".

"Es necesario que la Unión Europea tenga capacidad y soberanía para garantizar la alimentación de sus ciudadanos, algo que pasa por tener una agricultura que dispone de agua y que lo hace de manera eficiente y con seguridad", ha indicado.

Adaptarse a las regiones

Caballero ha puesto el foco en que para avanzar como regiones europeas hacia una resiliencia hídrica colectiva "se requiere seguridad y preparación, infraestructuras críticas resilientes, sistemas eficaces de alerta temprana, una continua sensibilización de la sociedad y participación ciudadana".

Y ha apuntado a las iniciativas, soluciones y medidas en materia de agua que está desarrollando la Comisión Europea deben reflejar "la enorme diversidad de circunstancias de las regiones europeas".

Al respecto, se ha referido a la situación de regiones ultraperiféricas y de regiones con vulnerabilidades específicas, "como Castilla-La Mancha, cuya economía depende en una parte muy importante de la agricultura". "Se enfrenta a situaciones derivadas del clima para las que los productores y la población deben estar protegidos con recursos e infraestructuras que debe garantizar la Unión Europea", ha expresado.

Por ello, pide "enfoques flexibles y adaptados a las circunstancias de cada región" para aplicar esta Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica.

"El agua es un recurso vital para la vida y una gestión europea eficiente y responsable garantizará una verdadera cohesión regional en Europa", ha sentenciado.