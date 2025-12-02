Núñez lamenta que la bajada del paro en Castilla-La Mancha es "menor que en otras regiones como Madrid o Andalucía"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha celebrado el descenso de paro en la comunidad, pero ha advertido que "la reducción ha sido notablemente mayor en otras comunidades como Madrid, Andalucía o Extremadura".

El 'popular' ha asegurado que "es necesario preguntarse por qué otras autonomías están creando empleo a mayor ritmo, lo que responde a gobiernos centrados en los temas que importan y con un liderazgo claro en materia económica y empresarial".

Así lo ha expresado durante una visita a la empresa Frutos Secos Manzanares en Tarancón (Cuenca), donde ha asegurado que al presidente autonómico, Emiliano García-Page, "le importa más su futuro político que el empleo de los castellanomanchegos".

Asimismo, ha defendido la necesidad de "avanzar en medidas que mejoren la fiscalidad, reduzcan la burocracia y faciliten la innovación urbanística para permitir que las empresas puedan crecer y generar nuevas oportunidades".

"Castilla-La Mancha necesita un Gobierno preocupado por la creación de empleo y el crecimiento empresarial. Page está más pendiente de su posición política que de las prioridades de la comunidad", ha criticado.

Además, ha adelantado que el PP continuará trabajando en propuestas "de bajada de impuestos, simplificación administrativa, agilización urbanística y apoyo directo al emprendimiento, con el objetivo de impulsar una estrategia de creación de empleo sostenible y fortalecimiento empresarial".

"Page falla a Castilla-La Mancha"

Por su parte, la portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha afirmado en rueda de prensa que "Page está sumido totalmente al sanchismo y falla a la región".

"Castilla-La Mancha está sufriendo de nuevo una pérdida de oportunidad histórica. Estamos a menos de dos años de las elecciones autonómicas y el equipo de Emiliano García-Page ha vuelto a demostrar una vez más que su prioridad no es nuestra tierra, sino sostener al Gobierno nacional bajo la sombra del sanchismo", ha sentenciado.