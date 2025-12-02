Nuevas ayudas para el alquiler en Castilla-La Mancha: hasta 250 euros mensuales para los menores de 35 años

La Junta de Castilla-La Mancha regará con 8 millones de euros el Bono Alquiler Joven, su programa de acceso a la vivienda en la modalidad de arrendamiento. La ayuda se concibe como una herramienta para aliviar el coste que afrontan los menores de 35 años residentes en la comunidad autónoma que optan por el inquilinato. La reedición de este plan tratará de incluir a las 2.500 personas que el pasado año no pudieron recibir estos fondos.

Se trata de la tercera convocatoria de un programa que apuesta por "ayudar a que los jóvenes se emancipen", ha explicado Nacho Hernando, consejero de Fomento. Desde el Gobierno regional defienden una línea de ayudas que "responde a las necesidades de la gente joven".

El plazo para solicitar el bono comenzará el próximo 9 de diciembre y se extenderá hasta el 16 de febrero de 2026. Las ayudas alcanzarán los 250 euros. En los casos en los que se arriende una vivienda completa, la renta mensual no podrá superar los 600 euros; cuando el alquiler sea de una habitación, la cuantía más elevada será de 300 euros.

Los límites de 600 y 300 euros "excluyen a muchos municipios por el alto coste del alquiler", ha asegurado Hernando. La Junta confía en que ambos topes "puedan ampliarse", una decisión que se debe acordar con la Administración central. El encarecimiento sostenido que caracteriza al mercado inmobiliario dificulta la llegada de la ayuda a todos los potenciales demandantes.

Se trata de "techos de cristal demasiado bajos para el precio que ahora tiene que soportar la gente joven", ha comentado el consejero de Fomento. Los precios en las cinco capitales de provincia y las zonas urbanas más próximas a la Comunidad de Madrid se aproximan, o incluso superan, las barreras establecidas.

Los beneficiarios deberán disponer de una fuente regular de ingresos. Con carácter general, sus ingresos deberán ser inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), una referencia que se sitúa en los 600 euros mensuales.

Quienes deseen optar a la ayuda podrán inscribirse en la página web de Vivienda Castilla-La Mancha. El plazo se iniciará el primer día laborable tras el puente de la Constitución y la Inmaculada.

Hernando también ha informado de que las ayudas de la Administración regional serán compatibles con el Ingreso Mínimo Vital, pero no con otras ayudas relativas al alquiler.

Beneficiarios por incluir

La primera convocatoria del Bono Alquiler Joven concedió casi 3.500 ayudas. La edición inaugural de este programa se celebró en el ejercicio 2022/2023. Sin embargo, el segundo ciclo "tuvo fondos solo para 1.700", ha lamentado Hernando, una situación que se complicó por la "falta de crédito recibido por parte del Estado".

De cara a la inminente apertura de la tercera campaña, el Gobierno regional pretende incluir a las más de 2.500 personas que se quedaron sin este aporte el pasado año.

La Junta de Comunidades y el Estado han destinado 24 millones de euros a la ayuda al alquiler para los jóvenes entre las tres convocatorias.