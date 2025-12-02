Juan Carlos del Puerto (CCOO): "Plantear en Castilla-La Mancha 40 horas por la mitad del salario de Madrid es ofrecer nada"

Este miércoles, Comisiones Obreras celebrará una jornada sobre el empleo en Castilla-La Mancha. El acto recorrerá la mejora de las condiciones laborales que se han producido en los diferentes sectores productivos. También se abordarán las políticas activas de empleo y la necesidad de adecuar estos programas a las necesidades de aquellos perfiles que incluso ahora, un momento feliz para la contratación, tienen dificultades para encontrar un puesto de trabajo.

Otro aspecto que tratarán los ponentes participantes serán "los bulos que se están generando sobre el mercado laboral", explica Juan Carlos del Puerto, secretario de Empleo y Políticas Públicas de CCOO Castilla-La Mancha.

El encuentro que el sindicato ha organizado en su sede de Toledo reunirá a figuras como la directora general de Empleo de la Junta de Castilla-La Mancha, María Elena García Zalve, quien inaugurará la jornada. También intervendrá Loli García, la secretaria confederal de Empleo de CCOO, o Javier García Barroso, secretario de Acción Sindical de CCOO Toledo. Además, el periodista Yago Álvarez desgranará la presencia del mundo del trabajo en los medios de comunicación.

El mercado laboral de Castilla-La Mancha tiene una tasa de paro más alta y salarios más bajos que el conjunto de España. ¿Qué elementos caracterizan al empleo en la región?

Son dos cuestiones: la primera es la alta dependencia de la temporalidad del campo; la segunda es que Castilla-La Mancha y su sistema productivo se integran, claramente, dentro de un ecosistema vinculado a la administración pública. Dependiendo del núcleo poblacional, esos sistemas agrario y de la función pública se agudizan más o menos. Parece una evidencia, pero una mala cosecha o los Presupuestos Generales del Estado afectan mucho al empleo en la región.

También hay elementos de desarrollo que podemos observar, sobre todo, desde la reforma laboral. Existen elementos de igualación respecto a las cifras del paro y población activa; hay, incluso, mejoras comparativas respecto a otras comunidades autónomas. Pero todavía nos queda. Para la región es vital saber innovar, saber adaptar los diversos sectores que hay y, sobre todo, apostar por la calidad en el empleo.

En los últimos diez años, se han creado unos 104.000 empleos, de los que solo 50.000 han sido para mujeres. Ellas suponen dos de cada tres parados en la región. ¿Cómo se puede empezar a cerrar esa brecha?

Aún persiste un desempleo estructural que afecta, especialmente, a mujeres que ya han pasado la barrera de los 45 o 50 años; es decir, a mujeres en desempleo de larga duración, con un bajo perfil de cualificación que no encuentran un empleo. Y esto lo vemos especialmente en la región.

Es una situación que se puede deber a elementos culturales o ideológicos, a la idea de no contratar a mujeres que ya están fuera del mercado laboral porque no parece que puedan desempeñar un buen papel en la empresa. Lo que proponemos es que el arsenal de políticas activas de empleo vaya dirigido a estos colectivos. Por ejemplo: una mujer de 55 años que ha sido contable toda la vida se va a reincorporar a su puesto de trabajo y con un talento sénior aceptable. Lo que ocurre es que lo que se encuentra en el mercado laboral ahora mismo es un contrato a media jornada con el salario mínimo interprofesional (SMI).

Creemos que a estas candidaturas hay que tratarlas con las condiciones laborales y salariales que merecen. Sin embargo, no hay una oferta que case con las aspiraciones de estas personas.

Los datos de empleo entre extranjeros son comparativamente peores. ¿Qué ocurre con este colectivo?

Las personas extranjeras ocupan puestos de trabajo que la mano de obra nacional ha abandonado. Nosotros disfrutamos de ciertos accesos que damos por hechos, pero las personas extranjeras no los tienen. El acceso al Sescam para ellos es difícil; el acceso a un alquiler o a una vivienda cuando vienen a trabajar a España también lo es. Por eso, están dispuestos a asumir condiciones laborales que trabajadores habituales de ciertos sectores como la dependencia o la hostelería ya no toleran: no quieren condiciones que pueden estar debajo del convenio o que no estén ajustadas a las calidades o a las perspectivas de esos perfiles. Cuando se accede a la regularización se produce el asentamiento de la mano de obra extranjera en la región. Entonces, empiezan a pedir más derechos.

La mano de obra extranjera se está integrando en la región en aquellos sectores en los que hay falta de ocupación y donde son peores las condiciones. Las personas extranjeras o de nacionalidad diferente a la española ganan hasta un 30% menos. Pero a la larga, cuando los extranjeros permanecen en el mercado laboral, esas carreras profesionales que empiezan en sectores muy precarios se acaban igualando. Y lo hacen porque invierten en formación.

Del Puerto, en su despacho en la sede del sindicato en Toledo. Javier Longobardo

Por tanto, con las personas extranjeras tenemos el problema de que se incorporen en ámbitos informales o no ajustados a la ley. Vemos cómo algunos de ellos y ellas sufren: y cuando vienen al sindicato cuentan que han soportado situaciones que rayan la esclavitud.

Hay más contratos fijos discontinuos. ¿Sigue el mercado laboral abonado a la temporalidad?

El contrato fijo discontinuo no ha sido el vehículo que ha impulsado la contratación en la región: ha sido el contrato indefinido. La curva de tipologías de contratos muestra cómo crecen el indefinido en hombres y el indefinido a tiempo parcial en mujeres.

Es una brecha criticable y que se puede mejorar con políticas de empleo. Hay empleos ahora vinculados al fijo discontinuo que antes se resolvían como eventuales por circunstancias de la producción o como obra y servicios. En todo caso, no creemos que sea un elemento problemático en el mercado laboral de la región. Aproximadamente, incluye a un 3 % de los trabajadores de Castilla-La Mancha y a un 5 % a nivel estatal.

Se debe respetar el llamamiento y evitar que se utilice como una especie de contrato de cero horas a la inglesa. No se debe avisar el día de antes para informar de una necesidad al día siguiente a una hora determinada. Es costumbre en sectores como la logística, pero no tendría que serlo. El preaviso tiene unas condiciones marcadas por convenio.

"Nos preocupa la finalización de los contratos indefinidos en periodo de prueba: es otra mala praxis del mercado laboral"

También nos preocupa la finalización de los contratos indefinidos en periodo de prueba: es otra de las malas praxis que se están imponiendo. La negociación colectiva es el eje rector que fija los tiempos del periodo de prueba, y lo es tanto para una parte como para la otra. Es decir, la empresa puede prescindir de un trabajador, pero el trabajador también puede prescindir de la empresa. Creemos que hace falta un periodo de prueba más garantista conforme a lo que piden las directivas europeas.

El poder adquisitivo de los trabajadores lleva congelado 20 años. ¿Cuánto se deben revalorizar los salarios?

En nuestro mercado laboral, las crisis se han superado con mano de hierro para el trabajador: despidiendo y reestructurando. Esa es la verdadera razón por la que llevamos 20 años de pérdida concatenada de poder adquisitivo. Aquí ha habido de todo, desde la apertura de las empresas de trabajo temporal hasta los convenios de empresa que permitían tirar a la baja los salarios o las subcontratas. A través de diversos mecanismos se ha permitido que la empresa pueda ahorrar costes salariales.

La reforma laboral ha propiciado la subida del SMI y ha cambiado para mejor el mercado laboral. Los sindicatos, y en este caso CCOO, teníamos razón cuando ante las diversas crisis dijimos: "Este no es el camino". Nos congelaban estructuralmente el salario, mientras seguíamos ponderando que hay que proteger a las familias trabajadoras de la región.

Castilla-La Mancha es altamente dependiente del nivel de consumo de las familias. Si no hay una subida del poder adquisitivo conforme a la subida de los precios, vamos a tener una economía congelada. Está pasando en Alemania o Francia.

¿Qué pasa con los sueldos más bajos?

Toca subirlos conforme al nivel de vida. Y si pedimos más es porque venimos de una pérdida de poder adquisitivo que lleva mucho tiempo estructurada en el tiempo. Necesitamos una política salarial consecuente y de ganancia de peso en el reparto de riqueza: ese es el quid de la cuestión.

Ahora bien, tenemos que tener una cosa clara: no se puede ajustar lo mismo a un gran patrimonio que a una persona que gana el SMI. Hay que deflactar el IRPF de los salarios mínimos para hacer que la vida de esa persona que va justa a comprar los huevos o el pan sea un poquito más fácil que la de quien no mira su cuenta bancaria a final de mes.

Con las subidas del SMI. ¿no hemos caído en la trampa de igualar a la baja?

La estadística de deciles salariales muestra que desde 2020 hasta ahora han crecido todos. Sin embargo, Castilla-La Mancha echa de menos los salarios de Madrid. Hay que hacer una política inteligente en materia de recursos humanos. Si las empresas de la región no son capaces de ofrecer un salario competitivo respecto a los de los vecinos de la Comunidad de Madrid o la Comunidad Valenciana, tiene que dar opciones de flexibilidad, compatibilidad y conciliación, también de retribución flexible. Quizás no puedan pagar con salario, pero sí hacerlo a través de una serie de servicios como tarjetas de compra o el pago del aparcamiento. Si no son capaces de atraer talento a nivel salarial, tendrán que atraerlo de otra forma.

"Si las empresas no son capaces de ofrecer un salario competitivo, tienen que dar opciones de flexibilidad y conciliación"

Sin embargo, no vemos una apuesta clara ni por una estrategia ni por la otra. Esto se concreta en contratar por el SMI y entender que el trabajador se pueda ir porque ya habrá otro en la puerta. Aunque ahora están encontrándose con que no hay otro en la puerta.

La inflación persiste: subir salarios puede incrementar los precios.

Las empresas están trasladando la inflación al precio de los servicios. Para asumir la subida de salarios que tienen que hacer, que no es tan exagerada, apuestan por repercutirlo en el consumidor. Pero si se mira la contabilidad antes de impuestos de las empresas veremos cómo siguen ganando, incluso más.

Hay dos elementos que están destrozando a la clase trabajadora: el coste de la vivienda y los alimentos. ¿Cómo se interviene eso? ¿Cómo alguien le dice a una gran superficie: "Oiga, baje el precio de estos alimentos porque estoy viendo que realmente está repercutiendo otros precios o más ganancias".

Como sindicato también entramos en lo sociopolítico, en la configuración de políticas que bajen los precios. Tenemos claro que el IPC va a seguir subiendo si no hay una estrategia de tirar a la baja ciertos alimentos. En ciertos sectores cabe la intervención pública mediante creación de empresas o elementos fiscales. Son posibilidades que hay que valorar, aunque no nos vale bajar el IVA y que el precio de los huevos o del pan siga igual. Podemos estar uno o tres años con el IVA bajado y los precios subiendo. Tiene que haber también un elemento también de corresponsabilidad por parte de quienes se dedican a la distribución o la venta.

Los empresarios insisten en que bajar las deducciones, es decir, aplicar menos retenciones del IRPF y menos cotizaciones a la Seguridad Social, es otra forma de elevar las retribuciones.

No es una propuesta nueva, desde los años ochenta se ha bajado hasta en tres puntos las cotizaciones a la Seguridad Social por la cuota empresarial. ¿Esto ha supuesto la reversión de creación de empleo o mejora de la calidad de la vida de las personas trabajadoras? Pero sí nos hemos cargado un elemento recaudatorio para el último sistema de protección común que tenemos, que es el sistema público de Seguridad Social.

Hace falta, y esto lo puede decir desde la derecha a la izquierda, una reforma fiscal en España. El elemento en el que podemos influir a nivel regional son las deducciones. Ahí hay un elemento de reparto de la riqueza con el que nosotros no estamos de acuerdo: pensamos que tienen que estar vinculadas a la ganancia neta o patrimonial.

"Si bajamos IRPF de un lado hay que poner en el otro: no es lo mismo comprar huevos que invertir un millón más en bitcoin"

Podemos estar de acuerdo con que los trabajadores que cobran el SMI necesitan llevarse más neto a casa. Lo dijimos claro: no puede ser que peleemos para subirlo y que después se pierda una parte con el IRPF. Tiene que haber una traslación real de ganancia al poder adquisitivo de las personas que menos perciben. Pero, claro, si quitamos de un lado hay que poner en otro. Y no es lo mismo comprar huevos que poder invertir un millón más en bitcoin. Las políticas fiscales tienen que tener esto en el debate.

La cuantía de las pensiones es muy similar al salario de mucha gente joven. ¿La posición de los mayores es la más ventajosa

La gran banca y las aseguradoras tienen un gran interés por la parte del pastel que supone el sistema público de pensiones. Sin embargo, en los países donde está implantado el sistema privatizado se ha visto cómo, salvo en chiringuitos fiscales europeos tipo Suiza, no ha supuesto una reducción de la pobreza entre las personas de la tercera edad.

Aunque muchas veces se lance ese mensaje, no todo pensionista es un privilegiado. Sí que vemos que, si no se cumplen los objetivos de fiscalidad y sostenibilidad que tiene el sistema público de pensiones, habrá que plantear nuevas medidas. Hasta ahora, hemos insistido en la mesa de negociación en un sistema público de pensiones que sea sostenible a largo plazo: respecto al PIB gastamos menos que otros vecinos de la Unión Europea.

CCOO celebra este miércoles una jornada sobre empleo. Javier Longobardo

La cuestión es esa: hay que diferenciar muy bien el mensaje de "oye, igualamos todo a la baja" y el mensaje de "el sistema público ya no funciona, hay que privatizarlo". También entendemos que una persona hoy jubilada en Castilla-La Mancha tiene el mismo derecho a vacaciones que otra de 18 años.

El sistema de pensiones ya está muy ajustado: la mayoría de pensiones son complementadas a mínimos; esto es, están por debajo del nivel de ingresos correspondiente. Tenemos que ser muy inteligentes y no hacer demagogia con esto. Estamos un poquito hartos de que no haya Pacto de Toledo y de que la clase política se agite. Hay que tener una estrategia clara a largo plazo y que no haya pérdida de poder adquisitivo para la tercera edad.

Castilla-La Mancha es una de las regiones más industrializadas de España. ¿Qué realidad define al sector secundario?

Planteamos una ley de industria regional que ponga sobre la mesa el debate de hacia dónde va a ir la estrategia industrial en nuestra región. Tenemos un sector muy industrial vinculado a la agroalimentaria y creemos que ese es el futuro. Es decir, como ya he dicho, una de las cosas que nos caracteriza es que tenemos tierra y tenemos agricultura.

Sin embargo, el sector agrario está cambiando también mucho. ¿Quién va a arar el campo en el pueblo? Cuando ya no estén las personas de más de 50 o 60 años que lo hacen ahora vamos a tener un problema de relevo generacional muy grande. Las líneas de ayudas que se han puesto a disposición de los trabajadores interesados para el relevo generacional no van a cubrir esa posibilidad.

También apostamos por fomentar el entorno cooperativo y la concentración de tierra para que esa cadena de valor siga desde el origen hasta la transformación. Queremos que los terrenos no caigan en vacío. Al mismo tiempo, somos conscientes de la falta de personal y nos felicitamos de que en algunas partes de la región se está innovando. Entendemos que puede haber una estrategia que merezca la pena y acabe favoreciendo a esa cadena de valor en la región. Pero tenemos que debatir sobre elementos como la concentración o la dispersión.

¿Cuáles son los sectores con los trabajos más precarios? ¿Son actividades como la hostelería, el comercio o los cuidados?

La hostelería se encuentra en una gran transición, también el conjunto de los sectores de servicios. El elemento de estabilidad que ha dado la reforma laboral ha conseguido que plantillas que vivían encadenando contratos de obra y servicio en trabajos de textil, en hoteles o en grandes superficies, trabajadores que no conseguían estabilizar su vida laboral, ahora tengan una perspectiva de crecimiento en un entorno que antes veían para un tiempo. Es una transformación radical, pero también sabemos que conviven esta aspiración con las viejas costumbres como la de aquel responsable de la patronal que planteaba una media jornada de 12 horas.

Creemos que se puede apostar por una hostelería moderna, que permita a cada cual su proyecto. Sin embargo, vemos que todavía hay contratación de personas irregulares, excesos de jornada que no se compensan y algunos empresarios anclados en no innovar. La hostelería está sufriendo una gran transformación en Castilla-La Mancha, especialmente tanto en el mercado hotelero de Toledo, vinculado al turismo, como en el turismo rural. Y lo sostienen pequeños autónomos.

Se está produciendo una gran transformación: las plantillas tienden a la estabilidad y aspiran a mejorar sus condiciones de trabajo. Esto entronca con el debate del reparto de la riqueza del turismo, es decir, con la cuestión de en manos de quién deja dinero el turismo. En el modelo canario se reparte muy poco. La vía para repartir es a través de la negociación colectiva y el reparto salarial: estamos felices de que haya turismo que dinamice toda la región, pero donde haya capacidad de repartir se debe mirar por la estabilidad de las plantillas y su mejora salarial.

Los empresarios se oponen a la reducción de jornada. Creen que las micropymes, el tipo de sociedad más frecuente en Castilla-La Mancha, no podrán asumir ese impacto.

Para ellos, incrementar el SMI lo era. Y, en su época, aprobar la jornada de 40 horas también. Nos parecen más relevantes cuestiones que debe resolver la propia empresa. ¿Cómo podemos atraer el mejor talento de la región a mi empresa?, ¿cómo puedo crecer?, ¿cómo puedo tener un plan de empresa?, ¿cómo puedo tener un plan de recursos humanos? Esas son las cuestiones que tienen que atender.

Con los avances existentes y una inteligencia artificial bien incorporada en los puestos de trabajo se puede agilizar la jornada. Nos piden seguir trabajando las mismas horas para producir más, pero en España nos topamos con que productividad no mejora por la mano de obra, sino por la inversión empresarial. Es decir, tenemos una baja rentabilidad en la ratio de renta por precio hora, pero los empresarios no invierten para mejorar esa generación de beneficios.

El sindicato remarca la importancia de las subidas del SMI. Javier Longobardo

Se puede bajar, podemos aspirar a las 37,5 horas perfectamente; también una micropyme si modifica sus horarios comerciales a partir de sus picos de clientela. Hay empresas que ya lo han hecho, tenemos miles en cada sector con convenios con esa jornada. A estas empresas no se les han retirado de encima de la mesa las ayudas financieras para amortizar el coste, el Gobierno no les ha quitado esa posibilidad. Creemos que la actitud de la patronal consiste en aguantar y esperar un cambio de legislatura que permita olvidar esto.

Cepyme-CEOE y Cecam se equivocan y más en una región en la que si no se ofrece salario no se atrae talento. Si van a insistir en las mismas 40 horas por la mitad o por tercio de salario que en Madrid, ¿qué están ofreciendo? Nada. Por tanto, creemos que es un discurso equivocado de la patronal: decir el no por el no y cerrarse al diálogo, al igual que han hecho con el SMI.

¿Qué condiciones tienen los trabajadores del campo?

Hemos llegado a ver explotación. Inspección de Trabajo está cumpliendo un papel vital: en Albacete, una de cada tres inspecciones tiene sanción. En esta actividad tenemos un problema. Los trabajadores hacen la temporada del verano de Australia en medio de un desierto porque las condiciones salariales que le pagan son buenas. O van a la vendimia francesa. Pero aquí el campo necesita readaptarse, pedir ayuda.

Algunas campañas se están quedando sin recoger porque no son capaces de ofrecer condiciones dignas. Y es que cualquier trabajador, incluso los que están en condición irregular en España, va a pedir que si se cortan les lleven a un hospital o que para dormir tengan donde poder hacerlo sin hacinarse.

"Algunas campañas se están quedando sin recoger porque el campo no ofrece condiciones dignas"

La situación actual sigue la dinámica de siempre, ahora con nuevas estafas y nuevas ocurrencias. O el campo espabila y ofrece condiciones dignas o no va a conseguir superar esta crisis. Cada vez son menos, cada vez el campo necesita mano de obra. O se renuevan o mueren. Y, desgraciadamente, estamos viendo casos como el de la patronal de Ciudad Real, que olvidó el día que quedaron para negociar el convenio colectivo. Este sector está yendo a un callejón sin salida.