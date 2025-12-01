Caballero ve a Page "en su mejor momento" y asegura que volverá a ser el candidato del PSOE de Castilla-La Mancha en 2027

Emiliano García-Page está "en su mejor momento político y personal" y volverá a ser el candidato del PSOE a la presidencia de Castilla-La Mancha en las elecciones autonómicas de 2027. Así lo ha pronosticado el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, durante su participación en II Foro de la Asociación Club Conecta, que se celebra este lunes en CaixaForum Madrid bajo el título "Castilla-La Mancha, una mirada al futuro".

A preguntas de la presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban, Caballero ha negado que, tras 10 años al frente de la Junta de Comunidades y con una creciente proyección nacional, Page esté pensando ya en su posible sucesor como líder de los socialistas castellanomanchegos. Todo ello pese a que ha reconocido que el también secretario del PSOE de Castilla-La Mancha está "un poco hastiado" y vive "con preocupación y dolor" los casos de corrupción que están afectando a la cúpula de la formación.

Sin embargo, Caballero ha valorado sobre Page "cómo se le acerca la gente que le conoce, cómo le valoran, reconocen y animan". "Vamos a ir a las próximas elecciones autonómicas con él como líder y vamos a obtener un magnífico resultado", ha pronosticado pese a que el propio presidente ha vinculado recientemente su continuidad a una futura reflexión personal y familiar.

Page, "muy apoyado"

En ese sentido, cuando queda un año y medio para los próximos comicios autonómicos, Caballero ha indicado que, más allá de la degradación de la marca PSOE en España, los socialistas castellanomanchegos y especialmente los componentes del Ejecutivo regional "nos sentimos muy reconocidos, especialmente el presidente, que es muy apoyado y valorado de manera muy transversal, superando las marcas e incluso las ideologías".

Caballero gesticula durante su intervención.

Sobre la actualidad nacional, José Manuel Caballero ha considerado "imposible" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda cumplir con su "pretensión de acabar la legislatura y llegar al año 2027". "Lo veo harto complejo. Me parece que no vamos a pasar el otoño próximo sin que haya elecciones", ha previsto.

El político ciudadrealeño, además, ha reconocido que el actual es "un mal momento" para los miembros del PSOE. Caballero ha calificado como una "lacra" los escándalos que están protagonizando excompañeros de partido como José Luis Ábalos o Santos Cerdán y ha reflexionado: "Me duelen los corruptos o presuntos corruptos de mi partido mucho más de lo que le pueda doler a Feijóo o a todos los que se manifiestan".

La "imposible" financiación autonómica

Por otra parte, Caballero se ha mostrado absolutamente pesimista sobre la reforma del modelo de financiación autonómica. "Es evidente que no va a haberla. Es imposible con la actual configuración del Parlamento, que no permite ni que haya presupuestos", ha comentado.

Tras recordar que Castilla-La Mancha es una de las cuatro comunidades autónomas españolas infrafinanciadas por el actual sistema, lo que le hace dejar de ingresar "entre 1.000 y 1.200 millones cada año", ha vuelto a pedir un acuerdo para que "un fondo de transición" permita corregir temporalmente dicho déficit. "FEDEA estima que en el caso de Castilla-La Mancha ese fondo transitorio ascendería a 3.000 o 3.200 millones", ha finalizado.

El público que ha asistido al evento.

En otro momento de la entrevista, el vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades ha puesto en valor la "estabilidad" que ofrece el Gobierno autonómico y la propia autonomía a la hora de atraer inversiones empresariales, recordando que Castilla-La Mancha es "una de las regiones donde menos jornadas se pierden por huelgas".

Caballero también ha insistido en la necesidad de que Castilla-La Mancha, la segunda productora de energía limpia de España, pueda aprovechar dicho potencial a la hora de atraer proyectos empresariales y generar puestos de trabajo y ha insinuado una posible reforma legal en España para que los ciudadanos de las zonas donde más paneles fotovoltaicos, aerogeneradores o plantas de biometano se están instalando puedan verlo repercutido con descuentos en la factura de la luz.

Sobre turismo ha pronosticado que el sector "se va a convertir en uno de los grandes epígrafes del crecimiento económico y de empleo en Castilla-La Mancha". "En los últimos años hemos dado un cambio espectacular a mejor y el aporte del turismo al PIB de Castilla-La Mancha se acerca ya al 10 %", ha señalado el número tres del Gobierno de Castilla-La Mancha, que ha recordado que las cinco provincias de la región ya están "entre las 10 más dinámicas en el turismo de interior".

La España autonómica

Caballero, finalmente, se ha mostrado como un firme defensor de la España de las autonomías. "A Castilla-La Mancha le ha ido mucho mejor con la autonomía que si hubiésemos dependido del centralismo de Madrid", ha afirmado.

"Desde 1983 somos más, porque en Castilla-La Mancha hemos crecido en población, y además es que vivimos mucho mejor", ha añadido respondido a la postura crítica que mantiene Vox respecto a la reforma del Estatuto de Autonomía que ya se tramita en el Congreso de los Diputados después de haber sido impulsada conjuntamente desde la región tanto por el PSOE como por el PP.

"Que las dos grandes fuerzas constitucionales hayan acordado y consensuado la reforma, le da a este nuevo Estatuto todo el respaldo, solvencia y legitimidad", ha defendido, apuntando que Vox "actúa como un caballo de Troya, porque no cree en las autonomías, pero está representado en sus parlamentos, sus diputados autonómicos cobran y, pese a ello, parece que quieren acabar con las autonomías". "No tiene ninguna lógica", ha finalizado.