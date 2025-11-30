Núñez se acuerda de Page en la manifestación contra Sánchez en Madrid: "Está permitiendo que siga en la Moncloa"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha lamentado que Emiliano García-Page mantenga su respaldo a Pedro Sánchez y ha reclamado al barón socialista que "de una vez por todas" rompa con el machismo. El principal partido de la oposición en la región considera que este apoyo "es lo que mantiene" al actual Gobierno de España.

Núñez ha participado este domingo en Madrid en la multitudinaria concentración en la que miles de castellanomanchegos, junto a miles de españoles, han reclamado la inmediata convocatoria de elecciones generales. "La situación es insostenible, Sánchez no puede seguir ni un minuto más al frente del Gobierno de nuestro país", ha subrayado.

El presidente del PP regional ha recordado que "por primera vez en la historia democrática de España, un fiscal general ha sido condenado". Además, ha señalado que "hay un diputado socialista con su acta en prisión, el anterior número dos de Sánchez ya pasó por la cárcel y el actual número dos está también ahora en la cárcel".

Según Núñez, "España no se merece este ataque al Estado de Derecho ni la humillación que estamos viviendo", ha dicho.

El líder regional del PP ha asegurado que si Pedro Sánchez continúa en La Moncloa "es porque Page y el PSOE de Castilla-La Mancha lo están permitiendo", al tiempo que ha denunciado cómo, en la reunión del Comité Ejecutivo Regional del PSOE celebrada este sábado "no hubo ni una sola crítica a Sánchez, ni una sola protesta; solo insultos al PP".

El jefe de la oposición en Castilla-La Mancha, se ha preguntado "por qué Page y los diputados del PSOE de las cinco provincias siguen protegiendo al presidente del Gobierno y dando la mano al sanchismo".

Núñez ha recordado que "Page tiene en su mano la capacidad de forzar un cambio" si decidiera romper con el PSOE nacional, una alusión a los ocho representantes por las provincias de la comunidad autónoma que hay en el Congreso de los Diputados.

Por último, ha destacado que miles de castellanomanchegos "pedimos que deje caer a Sánchez, que obligue a convocar elecciones generales y que sus diputados corten ya toda relación con el sanchismo". Desde el PP han incidido en que "España necesita pasar página y Castilla-La Mancha no puede seguir siendo cómplice del proyecto de Sánchez".