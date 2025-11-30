La Guardia Civil desmantela una banda especializada en robos en naves industriales de Guadalajara y Toledo

Agentes de la Guardia Civil han detenido a cinco personas que se dedicaban a cometer robos en polígonos industriales y naves aisladas, donde sustraían efectos de valor, entre otros, herramientas o bobinas de cable de cobre. Los hechos se produjeron en diversas localidades de la Comunidad de Madrid y las provincias de Toledo y Guadalajara, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

Los autores se caracterizaban por huir a gran velocidad del lugar asaltado. En uno de los robos llegaron incluso a ejercer violencia cuando fueron descubiertos por el propietario de una de las naves; en otro, ocasionaron daños económicos por valor de 12.000 euros en cable de cobre.

Los presuntos autores utilizaban vestimenta laboral, como chalecos reflectantes amarillos y pantalones de trabajo, para simular ser trabajadores, a lo que también añadían gorras y mascarillas para ocultar su identidad.

Tras consumar los robos, los autores vendían todo lo sustraído en establecimientos de gestión de residuos metálicos para lo cual utilizaban identidades falsas.

La investigación ha sido llevada a cabo por el puesto principal de la Guardia Civil de Collado Villalba (Madrid). Se ha procedido a la detención de los cinco integrantes y se han intervenido tres vehículos.

También se han llevado a cabo inspecciones en establecimientos de gestión de residuos metálicos ubicados en diferentes localidades del sur de Madrid.