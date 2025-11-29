Carmen Fúnez: "Sánchez se aferra a la Moncloa para protegerse de todas las causas judiciales que le acorralan"

Carmen Fúnez es la vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social en el Comité Nacional del PP.

El ingreso en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García ha desencadenado la enésima turbulencia de una legislatura que, pasado su ecuador, se ha caracterizado tanto por una inestabilidad parlamentaria que impide la acción de Gobierno como por una cascada de presuntos casos de corrupción que cercan al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Bajo el lema de Efectivamente: ¿Mafia o democracia?, el PP llama a la sociedad española a concentrarse en Madrid en favor de la dimisión de un Gobierno cercado, una posibilidad que implicaría el deseado adelanto electoral.

Carmen Fúnez (Almodóvar del Campo, Ciudad Real, 1975) detalla las razones de una convocatoria que auguran multitudinaria y que confían en convertir en la antesala de la caída de Sánchez. La vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social insiste en la urgencia de un cambio de rumbo político para España.

Además, la responsable del principal partido de la oposición, figura muy afín a Alberto Núñez Feijóo, también carga contra la gestión de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha.

Vuelven a la calle contra el Gobierno. ¿Es una convocatoria más allá de las siglas del PP? ¿Qué asistencia esperan? Además de los simpatizantes, afiliados y cargos de su partido, ¿qué perfil de asistentes creen que van a reunir?

Esta convocatoria en el Templo de Debod de Madrid es una concentración abierta y cívica, en la que el presidente Feijóo está llamando a todo aquel que esté en contra de los corruptos y de quienes les sostienen. Esto va mucho más allá de siglas y de una cuestión de izquierda o de derecha: esta concentración es para alzar la voz frente a esta degradación total y absoluta a la que está llevando Pedro Sánchez a nuestro país.

Nunca antes vimos a un ministro de un presidente del Gobierno en ejercicio entrar en prisión, nunca vimos a dos manos derechas del presidente del Gobierno durmiendo entre rejas, nunca vimos al entorno familiar del presidente del Gobierno sentado en el banquillo de los acusados o de los investigados, y nunca vimos a un fiscal general del Estado condenado. Es gravísimo.

Por eso, este domingo los ciudadanos de todos los rincones de España alzaremos la voz en Madrid contra toda esta situación, que daña la imagen y la reputación de nuestro país. Confiamos en que acuda mucha gente porque es el momento de estar con España, con la transparencia y con la democracia.

Movilizaron cientos de miles de personas contra la amnistía. Sin embargo, no consiguieron evitar ni la ley ni la investidura de Sánchez. ¿Creen que la manifestación de mañana contribuirá al adelanto electoral?

Desde luego, con todo lo que está ocurriendo en España, cualquier presidente del Gobierno con un mínimo de decencia ya habría dimitido y convocado elecciones. Sin embargo, aquí Sánchez intenta resistir como sea y al precio que sea porque su intención es aprovecharse de su posición en Moncloa para protegerse frente a todas las causas judiciales que le acorralan.

Sabemos que a Sánchez no le importa la gente que salga a la calle a protestar porque no le importa la opinión de los españoles, de hecho, llegó al poder mintiendo y sin tener en cuenta los compromisos que había adquirido con sus propios votantes.

Fúnez es diputada nacional en el Congreso por la circunscripción de Ciudad Real.

Para nosotros, la clave de las concentraciones que hemos propuesto, como la de este domingo al mediodía, es reflejar que hay muchos españoles, de toda clase e ideología, que estamos hartos de tanta corrupción y degradación. Yo creo que todos esos miles de españoles también tienen derecho a alzar la voz. Sánchez nos quiere quietos y callados, pero no vamos a estar ni quietos ni callados.

Usan la idea de mafia en el eslogan de la convocatoria. ¿Quién sería el responsable de la supuesta organización criminal a la que se refieren?

Evidentemente, cada día queda más claro que el 'uno' sabía todo y lo tapó. Es lo que se refleja de las propias declaraciones de los implicados y de las investigaciones que se están llevando a cabo. Es que, le quiero recordar, que no somos nosotros los que hablamos de organización criminal, sino que es el propio Tribunal Supremo.

Todo lo que estamos conociendo es muy grave. ¿Alguien puede pensar que, de todos los miles de afiliados socialistas, Sánchez haya elegido justo a los dos presuntamente más corruptos por casualidad? ¿Alguien puede sostener que Sánchez no sabía nada mientras todos los que le acompañaban en el coche de las primarias preparaban esta presunta trama de corrupción?

Insisten en elecciones anticipadas. ¿Aún no contemplan una moción de censura a partir de la mayoría parlamentaria que tumba algunas propuestas del Ejecutivo? En el resto de grupos, ¿detectan un cambio de sensibilidad, una puerta abierta?

Lo hemos dicho una y mil veces: no faltan ni motivos ni ganas para presentar una moción de censura, lo que faltan son los votos.

Efectivamente, hay una mayoría parlamentaria capaz de pedir bajadas de impuestos o medidas para luchar contra la okupación, el problema es que algunos de los grupos que siguen sosteniendo a Sánchez le sostienen en Moncloa porque les viene bien tener un presidente débil, rodeado por la corrupción e incapaz de sacar adelante ninguna propuesta seria, empezando por los presupuestos.

Lo que necesita España es que se disuelvan las Cortes y los españoles decidan qué Gobierno quieren: cualquier presidente responsable convocaría elecciones ante tanta corrupción y ante su incapacidad para gobernar.

Y si es Vox quien la presenta, ¿la apoyarían?

La única alternativa a Pedro Sánchez es Alberto Núñez Feijóo, que es quien ganó las elecciones.

¿Habrá Presupuestos Generales del Estado? Aunque no hay cuentas públicas, algunos datos macroeconómicos son positivos. Esta coyuntura, ¿les va a beneficiar o perjudicar?

No parece que vaya a haber presupuestos porque los socios de investidura de Sánchez ya han dicho que no los van a apoyar, pero es que el Gobierno, de momento, ni siquiera los ha presentado, incumpliendo su obligación constitucional desde la pasada legislatura.

Esto es tremendamente grave: estamos yendo hacia la prórroga de la prórroga de la prórroga de los Presupuestos y, al final, esta incapacidad de Moncloa para plantear un programa de gobierno y para poner en marcha medidas reales es un problema para el día a día de la gente.

Hay que recordar que todo lo que no son cuentas, son cuentos. Nos intentan decir que la economía va como una moto, pero la realidad es que el precio de los alimentos ha aumentado casi un 40 % desde que Sánchez llegó a La Moncloa y las familias tienen cada vez más dificultades para pagar el alquiler o la hipoteca. La clase media se está perdiendo entre el empleo precario y el infierno fiscal que ha instaurado el sanchismo.

Desde Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page despliega un discurso parecido al del PP respecto a la agonía y la inviabilidad de la legislatura. ¿Podría ser, entonces, el líder de un nuevo PSOE más centrado y moderado ante un hipotético desplome de Sánchez?

El problema que tenemos en Castilla-La Mancha es que Page dice mucho, pero hace muy poco. A los castellanomanchegos no nos sirve que aquí el PSOE diga una cosa y haga la contraria cuando llega al Congreso. No hay que olvidar que los diputados del PSOE de Page también han votado la amnistía y también son cómplices de la corrupción en tanto en cuanto mantienen a Sánchez en el poder.

Son ellos quienes, con sus votos, hacen que el Gobierno del PSOE priorice los intereses de otros, de sus socios independentistas y nacionalistas, y se releguen los de esta tierra.

Por eso yo también hago un llamamiento a todos los castellanomanchegos para que vayan este domingo a Madrid a alzar la voz contra Pedro Sánchez y toda la corrupción y la degeneración ética, económica y política que está suponiendo el sanchismo.

Feijóo y Page concuerdan en diferentes aspectos. ¿Ayuda esa convergencia a las aspiraciones electorales del PP en Castilla-La Mancha?

El presidente Feijóo diferencia entre adversarios políticos y el respeto y la normalidad institucional que debería imperar en democracia.

A nosotros no nos van a encontrar defendiendo un muro entre españoles, eso se lo dejamos a este PSOE de Pedro Sánchez, que además de tramas de corrupción, solo parecen interesados en buscar crispación, polarización y desigualdad en función de dónde hayas nacido o dónde vivas.

¿Cómo valora la gestión de Page en la región tras diez años? ¿Qué evaluación hace de ámbitos cotidianos como la sanidad o las infraestructuras?

Castilla-La Mancha se está quedando atrás en términos económicos, de infraestructuras y de servicios públicos porque hace años que García-Page no tiene proyecto para esta tierra. Mantener los servicios abiertos no es un proyecto, es su obligación.

Antes ya hablábamos de la connivencia profunda de Page con el Gobierno de Sánchez, al que critica, por un lado, pero apoya por el otro.

Fúnez en Génova, donde ocupa responsabilidades de dirección bajo la presidencia de Feijóo.

En términos sanitarios vemos el mismo ejemplo: Castilla-La Mancha tiene un gran problema con la falta de médicos, sobre todo en Atención Primaria, algo que depende exclusivamente del Gobierno de la nación. ¿Qué está diciendo Page sobre esto? Somos nosotros, desde el PP, quienes estamos levantando la voz, exigiendo más plazas MIR y más medios y recursos para paliar los problemas que sufren en su día a día los centros de salud de tantos pueblos de Castilla-La Mancha.

¿Será Paco Núñez candidato a la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha? El nombre de Carmen Fúnez se escuchó en algunas quinielas. ¿Se ve en un futuro en esta responsabilidad? ¿Le atrae la idea de volver a la política autonómica?

Todos los afiliados del PP de Castilla-La Mancha, liderado por Paco Núñez, estamos volcados en conseguir que tanto España como esta tierra tengan gobiernos que sí se preocupen por el bienestar de los ciudadanos, que bajen impuestos, que ayuden a los autónomos y a las pequeñas empresas, y que atraigan inversiones para crear empleo y riqueza. Si otras autonomías, como Andalucía o Extremadura lo están haciendo, en el PP de Castilla-La Mancha no nos resignamos: queremos un futuro mejor para esta comunidad autónoma.