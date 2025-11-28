UGT advierte de que las mujeres trabajan 33 días gratis al año y en Castilla-La Mancha ganan 4.000 euros menos

La campaña de UGT 'Yo trabajo gratis' denuncia la brecha salarial que sufren las mujeres en España, un grupo que percibe de media un 9,2 % menos que los hombres en términos de salario por hora. Esto supone que durante unos 33 días al año, desde el 28 de noviembre hasta el 31 de diciembre, ellas trabajan gratis.

En Castilla-La Mancha, y según las últimas estadísticas de la Encuesta de Estructura Salarial del INE relativas a 2023, las mujeres cobran una media de 22.608 euros anuales, un 15,6 % menos que los hombres, cuyo salario medio anual está en los 26.766 euros.

La secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa, ha explicado que la brecha salarial se amplía de manera progresiva conforme la mujer cumple año, "algo que podría explicarse, entre otras variables, por la penalización de las interrupciones de su carrera laboral".

Según el análisis elaborado por el sindicato, la brecha salarial responde tanto "a la penalización de las interrupciones de carrera y la sobrecarga en la asunción de los cuidados como a la persistencia de la segregación horizontal y vertical, a la infravaloración del trabajo femenino y a su mayor precariedad laboral".

En este sentido, Carrascosa ha confiado en que medidas como la anunciada por el Gobierno regional sobre la futura ley de brecha salarial -que previsiblemente se aprobará en 2026- permitan avanzar en la lucha contra estas desigualdades.

La responsable del sindicato ha lamentado cómo las diferencias en las retribuciones durante la vida laboral hacen que la brecha se extienda a la jubilación. Así, la pensión de las castellanomanchegas es un 21,4% inferior a la pensión media de los hombres.

Por ello, “debemos apostar por la aplicación en todas las empresas de los instrumentos que nos brinda la normativa vigente", ha subrayado Carrascosa. Estas herramientas incluyen los registros salariales "para analizar en profundidad la discriminación salarial hacia las mujeres" o la evaluación de los puestos de trabajo en todas las empresas "para cumplir con el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores en lo relativo a igual salario por trabajo de igual valor".

Además, desde UGT han insistido en la necesidad de exigir "auditorías salariales en aquellas empresas con planes de igualdad".