El PP de Castilla-La Mancha insta a Page a "pedir perdón" por defender a Ábalos en 2020: "Esas palabras nos avergüenzan"

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha instado al presidente regional y barón autonómico del PSOE, Emiliano García-Page a "pedir perdón" por la "defensa" que hizo de José Luis Ábalos -encarcelado desde este jueves acusado de presuntos delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación”- justo después de que se conociese que se había visto con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas en 2020.

Según ha recordado, en aquel momento Page afirmó: "Es de los políticos que conozco en España que en su actuación más en cuenta tienen en el interés general del Estado. Sincera y llanamente, a Ábalos le toca muchas veces administrar los asuntos más espinosos".

Unas declaraciones que para Agudo "nos avergüenzan a todos los castellanomanchegos" y sobre las que el presidente castellano-manchego "no ha rectificado ni una sola de sus palabras".

“No ha pedido perdón por tomarnos como tontos, pese a que Ábalos ya ha dormido en la cárcel imputado por pertenencia a una organización criminal”, ha apostillado.

En este sentido, ha incidido que "Page ya tiene titular para hoy" pidiendo "perdón por las palabras en defensa del delincuente Ábalos".

Por lo demás, la 'número dos' del PP regional ha asegurado que "los jueces cada día cercan más a Pedro Sánchez". puesto que "de los cuatro que iban en el Peugeot" -en referencia a José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán- "tres han dormido en la cárcel". "Sólo queda uno. El uno de la trama de corrupción socialista", ha aseverado.

La dirigente popular ha enumerado los casos que “acorralan” al presidente del Gobierno: “Dos secretarios de organización de Pedro Sánchez encarcelados, un fiscal general del Estado condenado, un hermano y su mujer imputados”.

Y ha insistido en que, “todos los caminos llevan al mismo sitio. Todos los caminos apuntan al uno. La manzana podrida de este Gobierno y del PSOE se llama Pedro Sánchez”.

Concentración

Ante esta situación, la también portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha ha hecho un llamamiento a los ciudadanos de la región para acompañar a la delegación del PP-CLM que acudirá a la concentración convocada en el Templo de Debod, en Madrid, el próximo domingo “para rechazar las prácticas mafiosas del PSOE”.

“Basta ya de tanta corrupción, basta ya de tantas prácticas mafiosas y pidamos elecciones. Mientras ellos pedían a los españoles salir a las calles a protestar contra los jueces, el PP y Alberto Núñez Feijóo piden salir a las calles a protestar contra los corruptos y contra todos los que sostienen esta corrupción”, ha puntualizado.

A este respecto, Agudo ha reiterado que “España es mucho más que su Gobierno”, y por eso la delegación del PP de Castilla-La Mancha, junto al presidente Paco Núñez, se desplazará a Madrid para "protestar contra los corruptos y contra todos aquellos que sostienen con su voto, como los votos de Emiliano García-Page en el Congreso, todo lo que está sucediendo”.

Polémica con Sergio Gutiérrez

Por otra parte, varios cargos del PP de Castilla-La Mancha han salido en tromba contra un tuit publicado por el secretario de Organización del PSOE regional, Sergio Gutiérrez, en la red social X respecto al llamamiento hecho por el PP para acudir a la movilización del domingo.

Partiendo de la base de que considera esta acción "legítima", Gutiérrez se ha preguntado si asistirán varios miembros del PP de Castilla-La Mancha como "la diputada María Roldán (imputada por el caso Cereales Roldán); Tania Andicoberry (imputada por 3 delitos), Santiago Serrano (quien compró miles de euros en cloro a la empresa de su madre), Gómez Gordo (imputado con 7 años de cárcel por el caso Kitchen), el concejal de Villarrobledo que se convocó una oposición para sí mismo".

Hoy el @PP_CLM llamará a acudir a una manifestación el domingo. Es legítimo.



Pero deberán contestar si a ese llamamiento están convocados la diputada María Roldán (imputada por el caso Cereales Roldán); Tania Andicoberry (imputada por 3 delitos), Santiago Serrano (quien compró… https://t.co/Ftz5i3utxu — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) November 28, 2025

"Tienen derecho a manifestarse pero sin olvidar que, en las cortes regionales, los únicos imputados que se sientan en los escaños pertenecen al Partido Popular. Y el único condenado es diputado por Albacete de Vox", ha concluido Gutiérrez.

Estas alusiones personales, en especial la que tiene que ver con María Roldán, actualmente de baja médica por estar afrontando un proceso oncológico, ha despertado las críticas de varios miembros destacados del PP.

"¡Qué valiente eres, Sergio Gutiérrez! Os sentís más altos atacando a quien no puede defenderse. Si os molesta una manifestación legítima contra las indecencias que hace vuestro líder, revisad lo que estáis provocando. Anda, tómate una tila, que hoy ya has trabajado bastante", ha escrito la diputada regional, María Gil.

Por su parte, su compañero de bancada, Juan Antonio Moreno Moya, ha analizado: "Tu vida debe ser una miseria en sí misma. No te muerdas la lengua, que lo mismo, no lo cuentas".

Por último, el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha considerado "intolerable que quien mantiene un régimen que se apoya en independentistas, que tiene exministros en la cárcel o que arremeten contra los autónomos, los jueces, etc.; por dar unos ejemplos, arremeta contra quien no puede defenderse porque está luchando contra la enfermedad".