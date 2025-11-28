Llega un chorro polar a Castilla-La Mancha que dejará nevadas en varias zonas antes del puente, según Meteored

Castilla-La Mancha se prepara para un inicio de diciembre marcado por la llegada de varias vaguadas asociadas a las ondulaciones del chorro polar, según las previsiones de Meteored.

Aunque no se esperan episodios de frío intenso, la región vivirá días de inestabilidad intermitente con lluvias, descensos térmicos puntuales y algunas nevadas en zonas de montaña.

El modelo de referencia de Meteored anticipa que el chorro polar, pese a intensificarse y desplazarse ligeramente hacia el norte, seguirá mostrando ondulaciones que permitirán la entrada sucesiva de lenguas de aire frío en altura.

Esta dinámica, típica de una configuración atmosférica NAO+, desviará las borrascas hacia latitudes más altas, pero mantendrá un flujo atlántico activo sobre la Península.

Precipitaciones probables

Durante los próximos diez días, al menos dos vaguadas afectarán al país, y Castilla-La Mancha se verá influida por los sistemas frontales asociados.

Se esperan precipitaciones en gran parte de la comunidad, más probables y abundantes en el noroeste de la región —provincias como Guadalajara o zonas altas de Toledo—, sin descartar chubascos en La Mancha y el resto del territorio.

Posibles nevadas

En las principales cordilleras, como la Sierra de Alcaraz y Segura, el sistema Ibérico sur o las zonas más elevadas de Guadalajara, podrían registrarse nevadas, aunque en cotas relativamente altas. Los descensos de temperatura serán temporales y vendrán ligados al paso de cada vaguada.

A partir del 1 de diciembre, coincidiendo con el inicio del invierno climatológico, Meteored prevé que las temperaturas se sitúen entre 1 y 3 ºC por encima de la media en gran parte de Castilla-La Mancha. Las masas de aire atlántico del oeste y suroeste favorecerán un ambiente más suave, especialmente en ciudades como Toledo, Ciudad Real o Albacete.

Heladas intensas

No se espera, por ahora, una irrupción importante de aire frío que provoque un episodio generalizado de nieve o heladas intensas. El patrón atmosférico de NAO+ podría mantenerse hasta el 8–10 de diciembre, aportando estabilidad relativa tras los frentes previstos, aunque con un tiempo cambiante.

El climatólogo de Meteored, Samuel Biener, explica que los meandros del chorro polar —una corriente de fuertes vientos en altura que puede superar los 200 km/h— seguirán cruzando la Península de manera transitoria. Su comportamiento será la clave del tiempo en Castilla-La Mancha durante los primeros días del puente.

A pesar de la incertidumbre a partir de la segunda semana de diciembre, los modelos europeo y americano coinciden en que no habrá un periodo prolongado sin lluvias en la región y que la circulación atlántica continuará activa.