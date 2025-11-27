Page ve un adelanto electoral como la "salida natural" de Sánchez: "Se le han ido cerrando todas las puertas"

Emiliano García-Page ha insistido en el adelanto electoral como el paso lógico para desencallar la parálisis que atenaza al Gobierno de España. La incapacidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez para sacar adelante sus proyectos, una realidad que la votación de la senda del déficit ha reiterado, evidencia el "laberinto sin salida" que ha caracterizado la legislatura iniciada en el otoño de 2023.

El presidente de Castilla-La Mancha ha señalado las urnas como "salida natural", aunque ha recordado que tal prerrogativa es exclusiva del presidente del Gobierno. No obstante, Page ha advertido del deterioro del panorama político. "No sé si la situación actual tiene una salida potable", ha indicado antes de participar en un homenaje al expresidente de Aragón, Javier Lambán, que se ha celebrado en el Senado.

El barón socialista ha desligado su petición de los presuntos casos de corrupción que acechan a Moncloa y Ferraz. "No es por esta causa concreta", ha dicho sobre las comparecencias de José Luis Ábalos y Koldo García en el Tribunal Supremo este jueves. "Entre unas cosas y otras, hoy puede ser un día horribilis".

"Para mí, lo importante es que los gobiernos cumplan con lo prometido: esa es una reflexión que se tiene que hacer el presidente del Gobierno y que se tiene que hacer el Gobierno", ha asegurado el jefe del Ejecutivo regional.

El máximo responsable político de la Junta de Comunidades ha lamentado que a Sánchez se le hayan "ido cerrando todas las puertas, todas las opciones" para sacar adelante tanto los compromisos con que concurrió a la votación de julio de 2023 como las propuestas que propiciaron la tercera investidura de Sánchez meses después.

En todo caso, "no creo que las elecciones tengan que ser como consecuencia de los chantajes de Puigdemont ni tengan que ser que yo me retrotraiga al comentario que hice cuando empezó esta legislatura", una alusión a la amnistía, el plan fundacional del actual mandato que tantas críticas recibió -y aún recibe- por parte de Page.

De vuelta a la cascada de supuesta corrupción que sobrevuela tanto al Gobierno como al PSOE, el presidente de Castilla-La Mancha ha referido la presencia de "multitud de espadas de Damocles sobre la escena política nacional". En este sentido, ha remarcado que la “mayoría de las pruebas” que sustentan las acusaciones judiciales "son autopruebas"; es decir, grabaciones aportadas por los propios imputados, particularmente las de Koldo.

"¿Para qué graba alguien algo si no es para poderlo usar? ¿Para qué se toma tantas molestias de grabar, anotar, guardar y archivar los mensajes si no es para luego poderlos utilizar en su defensa o para un ataque?", se ha preguntado. El comportamiento de algunos de los principales acusados de la trama anticipa un escenario aún más desfavorable para varios imputados. "Yo tendría la mosca tras la oreja permanentemente".

El PSOE, víctima de la trama

No obstante, Page ha descartado la posible financiación ilegal del PSOE, un supuesto sobre el que la justicia indaga. "La organización es víctima de Ábalos, de Koldo, de Santos Cerdán: no es culpable, es víctima", ha contado. El toledano cree que es “muy difícil sostener” la existencia de irregularidades contables en el partido. "Otra cosa muy diferente es que alguien lo haya utilizado como lavadora para blanquear sus ingresos, o como una fuente inagotable de recursos para el día a día de su vida doméstica".

Sin embargo, el "daño reputacional" que ha sufrido la formación socialista es "muy considerable", ha apostillado Page. "Negarlo sería muy absurdo". La sombra de la sospecha "nos afecta a todos", ha añadido. El presidente regional ha enfatizado la presencia del "núcleo duro, de la miga del pan" como investigados. "Están en prisión o van a estarlo: son graves casos de corrupción y podemos mirar para otro lado, pero la verdad es que la opinión mayoritaria de la gente nos afecta al conjunto".

Según Page, "parece muy evidente, por lo que dicen las propias fuentes judiciales, que hay una abundancia enorme de pruebas y de indicios". La existencia de "muchísimo material, muchísima documentación" en manos de la autoridad judicial complica el normal funcionamiento de las actividades legislativa y ejecutiva. "Y, seguramente, de las pruebas que practiquen irán saliendo más", ha augurado.