Los trabajadores de CMM vuelven a ser convocados a los "Viernes a Negro" por primera vez desde la etapa de Cospedal

La plantilla de Castilla-La Mancha Media ha vuelto a ser convocada para este 28 de noviembre a un "Viernes a Negro", protesta que no se veía en la radiotelevisión pública castellanomanchega desde la etapa de María Dolores de Cospedal (2011-2015). En aquella época, el periodista Nacho Villa dirigía el ente y los profesionales se vestían de negro cada viernes para denunciar su situación laboral y la degradación de la credibilidad que, a su juicio, estaba padeciendo el medio.

A través de las redes sociales, el Comité de Empresa ha asegurado que el objetivo de retomar ahora esta acción reivindicativa es lograr "una radiotelevisión libre de manipulaciones y presiones políticas", con redacciones que trabajen "con criterios profesionales y sin injerencias que desde la asignación temporal de Carmen Amores como directora general se han agravado o perpetuado".

Fuentes sindicales señalan a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que esta nueva movilización "nace con vocación de continuidad" y que no se descartan "futuros paros parciales" si la situación no mejora.

RTVCM - VIERNES A NEGRO 28N - 2025 pic.twitter.com/e3tUdBSS8t — Trabajadoras y Trabajadores de CMMedia (@plantillaCMM) November 21, 2025

Los representantes de los trabajadores recuerdan que en CMM no existe ni Consejo de Informativos ni Estatuto de Redacción, lo que, según las mismas fuentes, les deja "a los pies de los caballos ante cualquier ataque político actual o futuro".

El Comité sostiene que la ciudadanía recibe "una información y programación condicionada por decisiones políticas y comerciales", en un escenario marcado por una externalización en la producción de contenidos "sistemática" que "provoca sobrecostes y problemas laborales".

Y añade que la plantilla de CMM acumula "14 años —4 con Villa y 10 con Amores— de recortes", mientras la directora general percibe 135.840,78 euros, "muy por encima de los 91.702,66 euros" que cobra el presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page.

Alianza RTVs Públicas en Lucha

La protesta de este 28N coincide con la incorporación de CMM el pasado verano al movimiento estatal promovido por la Alianza RTVs Públicas en Lucha. "Todas las televisiones autonómicas sufrimos los mismos problemas, en mayor o menor grado", subrayan, citando ejemplos como la CRTVG o À Punt, donde los "Viernes en Negro" llevan tiempo implantados.

La movilización comenzará este viernes a las 14:30 horas en los distintos centros de trabajo de CMM para “"dar un paso más" en la denuncia contra "la manipulación, la externalización y los recortes", según el Comité de Empresa de la radiotelevisión castellanomanchega.