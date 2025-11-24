La entrada de una masa de aire ártico traerá frío, nieve y heladas en Castilla-La Mancha desde este día

Adiós al respiro térmico que han dado las temperaturas este domingo y lunes en Castilla-La Mancha. El repunte térmico que se ha notado este domingo y buena parte del lunes, dejará paso a otro chorro de aire procedente del Ártico que volverá a desplomar los termómetros.

Este frente frío comenzará a barrer la península provocando precipitaciones en amplias zonas de la península y casi toda Castilla-La Mancha volverá a levantarse con los termómetros por debajo de los 0 grados desde este martes.

El paso del sistema frontal también bajará la cota de nieve. En el caso de Castilla-La Mancha, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que este martes se sitúe entre los 1.000 y los 1.400 metros de altura.

No obstante, será a partir del miércoles cuando se empiecen a notar los efectos del aire ártico en las temperaturas. Eso sí, según el modelo europeo que manejan en Meteored, esta irrupción fría será menos potente, extensa y duradera que la de hace unos días.

El viento del norte y del noroeste se intensificará debido al pasillo que se abrirá entre un anticiclón de las Azores que se estirará y las bajas presiones que circularán desde el interior del continente europeo hasta el Mediterráneo. En Canarias la situación será radicalmente opuesta, con los vientos del este impulsando polvo sahariano tras las lluvias de más de 100 l/m2 en La Palma en estas últimas jornadas.

El miércoles y el jueves las lluvias y las nevadas quedarán restringidas al Cantábrico oriental, Pirineos e Ibérico norte. El miércoles aún nevará por encima de 800-1000 metros acumulándose más centímetros a las puertas de diciembre. También lloverá en puntos de Canarias. A partir del jueves, la incertidumbre aumenta con altibajos térmicos ya sea por la vuelta de la circulación del oeste o por un descuelgue de aire frío.

Heladas en Castilla-La Mancha

El momento álgido de la bajada térmica, que será breve porque la dorsal estará al acecho en el Atlántico, se producirá a mediados de semana. Es posible que el jueves no se superen los 20 ºC en ninguna capital peninsular, quedándose sobre los 19 ºC de máximas en diversas ciudades de Andalucía, Región de Murcia o la Comunidad Valenciana. El miércoles será el día más invernal en el interior, con máximas previstas de 7 ºC en Ávila, Segovia o Teruel.

Al quedar los cielos despejados en la mayor parte del territorio y con viento que irá perdiendo intensidad, las heladas serán fuertes en zonas de montaña, extendiéndose por el interior peninsular.