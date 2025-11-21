CISF pide 400 refuerzos en Correos para repartir la "ingente cantidad de paquetería" que se acumula en Castilla-La Mancha

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado un mínimo de 400 contratos de refuerzo en Correos para toda Castilla-La Mancha con motivo del Black Friday, que tendrá lugar el 28 de noviembre, y la próxima campaña de Navidad, que en la empresa pública postal comienza habitualmente el 1 de diciembre.

El sindicato, mediante una nota de prensa, ha advertido de que la saturación ya se está dejando sentir en las oficinas de Correos debido a la "ingente cantidad de mensajería y paquetería" acumulada por la falta de efectivos.

Según ha señalado CSIF, la campaña del Black Friday se adelanta cada año con mayor intensidad, a lo que se suma la presión por cumplir los objetivos comerciales. "Una misión imposible por falta de tiempo en la jornada laboral. La sobrecarga es enorme", ha denunciado Manuel Maldonado, presidente de CSIF Empresas Públicas Estatales en Castilla-La Mancha.

La organización ha subrayado que, en las condiciones actuales, ni siquiera el aumento de horas extra permite hacer frente al volumen de trabajo previsto. CSIF sostiene que en Correos falta un empleado de cada tres porque no se están sustituyendo bajas médicas, permisos, traslados ni jubilaciones, lo que genera una "carga de trabajo insostenible".

"Así no se puede continuar. Correos es una empresa pública que tiene un compromiso y unos plazos de entrega que cumplir con la ciudadanía, hay que impulsar la contratación, rejuvenecer la empresa y mejorar las condiciones laborales y salariales, poniendo coto, de una vez, a las jornadas parciales", ha concluido Maldonado.