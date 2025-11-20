Núñez recuerda a Page que tiene 8 diputados para "hacer caer a Sánchez" y que convoque elecciones generales

El líder del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado que es "incomprensible que el presidente regional, Emiliano García-Page, exprese que cree que habrá elecciones en 2026 cuando tiene en su mano la posibilidad real de forzar unos comicios en España".

"La gran pregunta que se hacen miles de españoles es por qué no las ha provocado ya si tan convencido está de que el país necesita votar. Page cuenta con ocho diputados en el Congreso que podrían retirar su apoyo a Pedro Sánchez", ha asegurado.

Sin embargo, ha recordado que Page ha estado siempre "del lado del sanchismo". "En el Congreso Nacional del PSOE en Sevilla votó a favor del informe de gestión en el último Comité Federal y los ocho diputados del PSOE de Castilla-La Mancha avalan sin rechistar cada decisión de Sánchez", ha indicado.

"Menos titulares y más hechos"

Por ello, ha pedido a Page "menos titulares y más hechos". "Lo que no puede hacer es seguir engañando a los castellanomanchegos mientras mantiene a Sánchez en La Moncloa con su apoyo constante", ha afirmado.

Por último, ha mostrado su convencimiento de que "ya está bien de marear la perdiz", por lo que ha instado a Page a "demostrar de una vez que, si de verdad presume de defender a España, ponga su poder al servicio de los españoles y no al servicio del PSOE".