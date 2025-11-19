Page califica de "horroroso" el último informe de la UCO: "Todo lo que era el núcleo duro del presidente está implicado"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha calificado de "horroroso" el último informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil respecto a la supuesta trama corrupta encabezada por el que fue secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

El barón socialista, que ha vaticinado que este documento "da la apariencia de no ser el último" que la UCO va a presentar al juez de instrucción, ha planteado el "problema casi moral" que supone que "las personas que fueron el núcleo duro, de confianza más íntima o más personal del presidente del Gobierno, se vean implicadas en uno u otro sumario".

"Y quiero creer a todo el mundo cuando dicen que no se conocen, porque esas cosas pueden pasar", ha reconocido Page, quien además ha señalado que "lo que más me ha llamado la atención" es que "desde el minuto uno" tras la victoria de Sánchez en las elecciones primarias socialistas del 2017, la trama "ya estaba concertando reuniones con las empresas y con las constructoras".

"Me parece realmente ofensivo", ha apostillado al término de su intervención en un foro organizado por el diario El Mundo en Toledo.

Puesta en libertad de Santos Cerdán

El presidente castellanomanchego también ha sido cuestionado por la orden de puesta en libertad de Santos Cerdán emitida por el Tribunal Supremo y que ha calificado de "lógica y normal".

La lectura que ha hecho Page de esta decisión es que "el juez ya tiene toda la información y todos los documentos y pruebas suficientes como para no tener miedo a que se puedan extraviar o se puedan perder".

En cualquier caso, ha remarcado la importancia de "respetar la presunción de inocencia" y ha confiado en que "ojalá todo esto fuera una pesadilla" aunque las informaciones que se conocen hasta el momento no apuntan en esa dirección.

Por último, el presidente de Castilla-La Mancha ha invitado a los miembros de su partido a hacer una reflexión y "no establecer categorías" sobre la corrupción que se puede generar en su partido o en el PP.

"Es muy dañino para la convivencia democrática, es malo para la salud de la propia democracia y es particularmente malo para los que militamos en el mismo partido político, porque nos vemos afectados y manchados por la sombra, como mínimo, de la duda y de la desconfianza", ha zanjado.