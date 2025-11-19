Fecha del encendido de luces de Navidad 2025 en Toledo, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Cuenca

La Navidad, esa época del año donde todo pasa a un segundo plano y la familia y la salud se convierten en el epicentro de los acontecimientos sociales y culturales. El encendido de las luces navideñas marca en muchas ciudades el inicio de estas fechas tan esperadas por muchos, transformando las calles y plazas en escenarios mágicos llenos de color.

Estas navidades en Castilla-La Mancha auguran novedades y experiencias únicas para vecinos y visitantes con nuevos espectáculos y elementos decorativos.

Toledo, la capital, inaugurará su alumbrado este viernes 21 de noviembre. Una cita que el Ayuntamiento lleva preparando desde octubre, colocando figuras y motivos en el Casco Histórico y los distintos barrios. Destaca la pista de hielo del paseo de Sisebuto, el Belén de la Puerta de Bisagra y las iluminaciones en la Plaza del Ayuntamiento y Zocodover, además de los históricos puentes de Alcántara y San Martín.

Puente de San Martín de Toledo iluminado. Ayuntamiento

Por su parte, Albacete celebrará el encendido de las luces el sábado 29 de noviembre en la céntrica Plaza de Altozano. Este año, el espectáculo de luz y música se amplía por la calle Ancha e incluso alcanza la calle Tinte. La decoración incluye 15 grandes árboles de aluminio y cientos de estrellas luminosas.

El domingo 30 de noviembre, Ciudad Real dará la bienvenida a la Navidad dando luz a un árbol de 22 metros dotado de 18.000 bombillas led en la Plaza de la Constitución. Asimismo, este árbol incluye un túnel luminoso por el que se podrá pasar, ofreciendo una experiencia inmersiva extra.

La inauguración ciudadrealeña irá acompañada del pregón navideño y la apertura del tradicional belén municipal en una jornada festiva para el disfrute de todos.

Luces de Navidad en Guadalajara.

El viernes 5 de diciembre, Guadalajara encenderá sus luces coincidiendo con el puente de la Constitución. Entre las novedades destacan una pista de hielo ampliada, un espectáculo de 220 drones, videomapping en el Palacio del Infantado y una decoración luminosa que se extiende a más barrios y calles y varias pedanías como Valdenoches, Taracena y Usanos.

Cuenca hará lo propio el mismo día que Guadalajara cubriendo de luz y color las principales arterias comerciales como Carretería, Colón y Fermín Caballero. El Ayuntamiento ha invertido para mejorar la calidad del alumbrado y su extensión por toda la ciudad. La programación se completa con actividades y el mercadillo tradicional en el centro histórico.

Las cinco capitales provinciales de Castilla-La Mancha se erigen estas fechas en destinos perfectos para dar la bienvenida a la Navidad este 2025 con un toque particular y propuestas innovadoras para familias y viajeros.