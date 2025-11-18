Tolón celebra que Castilla-La Mancha vaya a recibir 7.480 millones y el Gobierno tenga en cuenta su "singularidad"

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha valorado de manera positiva la oferta cursada por la vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado este lunes y que comporta la concesión de 7.480 millones de euros a la región en concepto de entregas a cuenta.

Tolón ha sido preguntada este martes por la propuesta de 'financiación a la carta' para cada comunidad autónoma que bajo su punto de vista demuestra que el Gobierno central es "sensible" a las "singularidades" de cada territorio.

En este sentido, la delegada ha considerado que Castilla-La Mancha está "de enhorabuena" por recibir estas entregas récord, que superan en un 7,6 % las partidas del año anterior, y que servirán para atender los servicios públicos.

"Yo creo que el Gobierno de España es muy sensible a las comunidades autónomas, cada una, como decía también el presidente García-Page, es singular, cada una tiene sus singularidades y por eso el Gobierno de España es sensible", ha apuntado en unas declaraciones que ha recogido Europa Press.

De igual modo, la delegada ha querido hacer "una diferenciación importante" entre las políticas implementadas por parte del Ministerio de Hacienda con las comunidades autónomas cuando ha gobernado el PP y ahora, bajo el mandato del PSOE de Pedro Sánchez.

A este respecto, ha apuntado que "con el presidente Sánchez se ha llevado a cabo una financiación importante" en la que, ha añadido, se ha "tenido en cuenta" la "singularidad" de Castilla-La Mancha como "una región extensa".

"Y eso significa que ha recibido 12.000 millones de euros más que recibía con gobiernos del PP y eso es muy importante, sobre todo, para reforzar los sistemas públicos de nuestra región", ha concluido.