Castilla-La Mancha marcó un máximo histórico de denuncias de violencia de género en 2024: 18 cada día

Castilla-La Mancha cerró el año 2024 con un máximo histórico de denuncias por violencia de género, un total de 6.795. Una cifra que se traduce en que el año pasado se interpusieron 18 denuncias diarias de este tipo, lo que supone un incremento del 2,95 % respecto a 2023, cuando se registraron 6.600.

Así lo refleja el Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco, su 13ª edición del informe Violencia de género y empleo que ha confeccionado en la antesala del día 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en colaboración con 18 empresas colaboradoras.

Este documento, que se basa en los datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial, advierte que a nivel nacional, las denuncias se situaron en 199.094, una cifra muy similar a la del año anterior (199.282) y que equivale a una media de 544 denuncias diarias.

Por comunidades autónomas, Andalucía concentra el mayor número de denuncias por violencia de género, con 40.168 casos (20,2%), seguida de la Comunidad de Madrid (16,1%), la Comunidad Valenciana (13,9%) y Cataluña (12,8%), mientras que las registradas en Castilla-La Mancha suponen un 3,4 % del total.

Adecco apunta que en buena parte de las regiones se repite el patrón nacional de descenso en las denuncias. Una tendencia que no sigue Castilla-La Mancha, donde ese repunte del 2,95 % lo achacan a "una posible mayor disposición a denunciar como la persistencia del problema en el ámbito social y familiar".

Junto a la región, existen otras comunidades donde las denuncias aumentan. Navarra lidera el crecimiento (26,4 % más), seguida de la Comunidad de Madrid (6,5%) y País Vasco (2,5%).

Estabilización

Adecco apunta que el leve descenso registrado en 2024 a nivel nacional no representa un retroceso significativo, sino que más bien sugiere "una estabilización del sistema de respuesta".

"Las cifras muestran que la confianza de las mujeres en los mecanismos de protección y justicia se mantiene firme, en un entorno cada vez más preparado para acompañarlas en su proceso de denuncia y recuperación. En esta evolución han influido de forma positiva la creciente sensibilización social -favorecida por la amplia difusión mediática y las campañas de concienciación-, así como el refuerzo de los recursos institucionales: atención psicológica, asesoría jurídica y canales de denuncia más accesibles", interpretan.

Según Begoña Bravo, directora de Inclusión de la Fundación Adecco, "si bien la estabilidad en el número de denuncias puede interpretarse como una consolidación del entorno de confianza y visibilización alcanzado en los últimos años, también plantea interrogantes sobre las posibles barreras que siguen frenando a las mujeres a la hora de pedir ayuda".

"Aunque en el descenso de denuncias podrían influir factores coyunturales como una menor actividad judicial, también podrían subyacer causas más estructurales, como el miedo, la dependencia económica o la desconfianza en el sistema de protección. En este contexto, el empleo sigue siendo el recurso por excelencia para que las mujeres recuperen su seguridad, autonomía y capacidad para pedir ayuda, al proporcionarles independencia económica y una red social que refuerza su confianza y proyecto de vida”, ha sentenciado.