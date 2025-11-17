Núñez critica el "apoyo a pies juntillas" de Castilla-La Mancha a las propuestas de Montero en el Consejo de Política Fiscal

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reprochado al Gobierno regional que apoye "a pies juntillas" las propuestas planteadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este lunes.

Así lo ha expresado tras la reunión que ha mantenido este lunes con el Comité Ejecutivo de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), junto al vicesecretario de Economía y Empleo del Partido Popular, Alberto Nadal.

Núñez se ha preguntado de qué sirve a los castellanomanchegos que el presidente de la Junta hable de "rechazo a las propuestas del Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera" si por la tarde el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, "ha votado negro sobre blanco y a pies juntillas todo lo que ha propuesto la vicepresidenta económica de Sánchez".

"Votaron 'no'"

Asimismo, ha recordado que hace dos meses, cuando el Partido Popular propuso en las Cortes regionales que la reforma del sistema de financiación autonómica se debatiera en una sola mesa de negociación y que no hubiera "beneficios financieros" para Cataluña, los diputados del PSOE votaron "no".

Por ello, ha pedido al Ejecutivo regional que "deje de engañar a los ciudadanos y que sea mucho más consecuente con su palabra".

Impulso a los autónomos

Por otro lado, Núñez ha anunciado que su partido llevará al próximo pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha una iniciativa integral de impulso al trabajo autónomo, consensuada con las principales organizaciones del colectivo en Castilla-La Mancha y alineada con las propuestas nacionales que lidera Alberto Núñez Feijóo.

"Entre las medidas, incluirá la Tarifa 0 universal durante los dos primeros años para quienes se incorporen al régimen de autónomos; ayudas directas de hasta 3.000 euros para captar talento autónomo castellano-manchego que actualmente trabaja fuera de la región; incremento a 5.000 euros para quienes implanten su negocio en zonas rurales o sean mujeres autónomas; reducción drástica de la burocracia que afecta al autónomo y exención en el IRPF de las ayudas autonómicas destinadas a trabajadores por cuenta propia", ha explicado.