La patronal de Guadalajara celebra sus premios: "Los empresarios brindan sustento a las familias y los jóvenes"

Foto de familia de los premiados en la gala de la patronal de Guadalajara.

CEOE-Cepyme Guadalajara ha celebrado con gran éxito una nueva edición de los Premios Excelencia Empresarial 2025, consolidando este evento como la cita imprescindible para el reconocimiento del talento, la innovación y la fortaleza del tejido empresarial alcarreño.

Más de 600 personas se han reunido en una gala, conducida por la periodista Lorena García, que ha homenajeado a los empresarios, autónomos, pymes y emprendedores de la provincia, destacando especialmente a los galardonados de esta edición. Entre ellos, la Empresa del Año 2025, Hocensa.

La presidenta de CEOE-Cepyme Guadalajara, María Soledad García, ha clausurado la ceremonia felicitando a los premiados y poniendo en valor la esencia de estos galardones. Se trata de "unos premios que se han realizado de empresarios para empresarios, reconociendo la valentía, la honestidad y el esfuerzo, además del compromiso social".

Durante su intervención, García ha subrayado que ser empresario es una vocación que exige valentía, creatividad, resiliencia y un gran sentido de la responsabilidad. "Gracias al trabajo de los empresarios la economía es más fuerte". Y es que, como ha proseguido la responsable de la patronal, "gracias a los empresarios miles de familias han encontrado sustento y los jóvenes han encontrado oportunidades".

Al mismo tiempo, ha alertado de la imagen del empresario como enemigo y lo quienes tratan de convertirlo "en moneda de cambio política". En ningún caso, "el empresario tiene la libertad que tenía antaño para poder abrir y dirigir sus negocios".

Para ello, desde CEOE-Cepyme Guadalajara se han pedido acciones urgentes para incentivar el empleo, también "que los gobernantes sean valientes a la hora de adoptar medidas para combatir a aquellos que no quieren trabajar o vivir a costa de los demás".

El absentismo laboral, la falta de mano de obra, la productividad, la falta de suministro energético o la optimización del gasto público han sido otros de los temas tratados por la presidenta de CEOE-Cepyme Guadalajara durante su intervención.

Instituciones

La gala ha sido inaugurada por la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, quien ha puesto en valor el talento, la innovación y la capacidad de adaptación de los empresarios y autónomos, destacando que detrás de cada proyecto hay personas que han apostado su tiempo, su patrimonio y su ilusión.

Asimismo, ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con la creación de un entorno favorable para la inversión y el crecimiento: "La Administración local debe ser facilitadora, no obstáculo; generar confianza, no incertidumbre".

Por su parte, el presidente de la Diputación provincial, José Luis Vega, ha resaltado que el ambiente para la actividad empresarial en Guadalajara es privilegiado por la cooperación entre las administraciones públicas y los agentes sociales, un entendimiento que ha facilitado que "el sueño que inspira el emprendimiento se haya hecho realidad".

La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, ha subrayado el papel de las pymes "por haber levantado la persiana cada mañana", al tiempo que ha reconocido que "donde no hay una empresa no hay nada", para reivindicar las trabas que se les han puesto a las pequeñas empresas, como el exceso de normas o la carga fiscal.

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha destacado el "excepcional momento económico y empresarial" que vive Guadalajara gracias, ha añadido, "al talento y esfuerzo empresarial, al trabajo de las plantillas y también a las medidas de estímulo del Gobierno de Emiliano García-Page, bajo el que hemos logrado que hoy en Castilla-La Mancha haya más empleo que nunca, más empresas y que lideremos el índice de confianza empresarial con más de 12 puntos por encima de la media de España".

Además, el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, ha celebrado el "momento de expansión económica que hemos disfrutado" en la región y en el conjunto del país y ha considerado clave para ello la colaboración entre instituciones, sector empresarial y sindicatos.

Entre las autoridades asistentes se han encontrado también Francisco Javier de Irízar, presidente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha; Rosa María García, delegada de la Junta de Comunidades en Guadalajara; Javier López, presidente de Eurocaja Rural; Carmelo García, vicerrector de la Universidad de Alcalá; Paco Núñez, presidente del PP de Castilla-La Mancha; o Félix Peinado, director general de la Organización Internacional del Trabajo, entre muchos otros representantes institucionales, empresariales y sociales.