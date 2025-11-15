Los pueblos de Castilla-La Mancha donde más llovió este viernes: hasta 32 litros por metro cuadrado

La borrasca Claudia ha dejado en las últimas horas intensas precipitaciones en la Península Ibérica. El temporal también está afectando a Castilla-La Mancha, dejando este viernes entre 20 y 30 litros por metro cuadrado (L/m2) en algunos pueblos de la región.

El lugar donde más llovió fue Viso del Marqués (Ciudad Real), con 32,2 L/m2. Le sigue Fuencaliente (Ciudad Real), con 27,6; y Navahermosa (Toledo), con 26,6.

Aunque con menos precipitaciones, pero con unos datos más que considerables, completan el ranking Alcornoquera (Ciudad Real), con 23,6; y Campisábalos, con 23.

Lluvias este sábado

La Agencia Estatal de Meteorología ha previsto para este sábado lluvias generalizadas en toda la comunidad, sin descartar que vayan acompañadas de tormentas. La probabilidad de precipitaciones ronda entre el 70 y el 100 % durante todo el día.

Como ha informado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la Sierra de San Vicente toledana estará en alerta naranja por lluvias, que podrían alcanzar acumulados de hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Y ha activado alertas amarillas en el Valle del Tajo y los Montes de Toledo, además de en las ciudadrealeñas Sierras de Alcudia y Madrona.