El PP pide "responsabilidades" al PSOE por el concejal de Talavera de la Reina que "habita ilegalmente una casa"

El presidente del Partido Popular de Talavera de la Reina, Santiago Serrano, ha exigido al PSOE que dé explicaciones y asuma responsabilidades después de que el concejal socialista en el Ayuntamiento, Roberto Gallegos, "haya admitido que habita de manera ilegal una vivienda".

"Se trata de una situación vergonzosa e inaceptable. Es un representante público y cobra por ello, lo que es un agravante. El caso vulnera la propiedad privada", ha asegurado antes de presidir la Junta Local del PP de Talavera.

Asimismo, ha criticado el "silencio" de la secretaria general del PSOE talaverano, Tita García Élez, y del secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, acusándolos de "validar lo que está ocurriendo".

Al respecto, ha criticado que la situación existe desde antes de 2019, lo que implica que García Élez se ha presentado dos veces a las elecciones municipales en Talavera de la Reina con ese concejal.

"García Élez y Page son incapaces de proteger la propiedad privada y cuentan con un concejal que está violando ese derecho. No pueden crear desde las instituciones las condiciones adecuadas", ha lamentado.

Defensa de la propiedad privada

Por ello, ha cuestionado a Page "cómo se compagina este escándalo con su discurso en defensa de la propiedad privada, ya que en 2020 se aprobó una ley antiocupación que debía ser tramitada por el Gobierno de España, pero de la que nunca más se supo".

Al respecto, ha añadido que en este año el PSOE "votó en contra" de la proposición de ley del Partido Popular antiocupación, que incluía el "desalojo exprés en doce horas y la nulidad de empadronamientos de los ocupas".