Esther Esteban: "El impacto del cambio climático en los recursos hídricos es uno de nuestros desafíos más urgentes"

La presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban, ha señalado "el impacto del cambio climático en los recursos hídricos" como "uno de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo" porque "afecta casi por igual a todos los habitantes del planeta".

Esteban se ha expresado en estos términos durante la apertura del foro 'El impacto del cambio climático en los recursos hídricos' que han organizado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha y FACSA, con la colaboración del Consorcio de Toledo, en el Salón Rico de la capital castellanomanchega.

En su intervención, la periodista ha avanzado que la intención de esta jornada es configurar "un espacio clave para el análisis, el diálogo y la acción conjunta frente a los efectos del calentamiento global sobre el ciclo del agua y cómo hacer frente a los nuevos desafíos".

En este sentido, ha recordado que FACSA es "la empresa privada española con mayor trayectoria en la gestión del ciclo integral del agua" en virtud de sus "más de 150 años de experiencia". En la actualidad, ha apuntado que forma parte del grupo Nealis y opera en más de una decena de comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha.

La presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha ha explicado que la actividad de esta empresa abarca desde el abastecimiento y saneamiento hasta la depuración, la reutilización y la digitalización de infraestructuras hidráulicas, "siempre con un firme compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la eficiencia".

Calendario de la jornada

Esther Esteban ha destacado que este foro va a reunir a expertos, instituciones y agentes del sector hídrico con "el objetivo de compartir conocimiento, activar compromisos y promover soluciones sostenibles".

Para ello, será presentado el informe 'El impacto de los extremos climáticos en los recursos hídricos' por el director general de FACSA, José Claramonte. "Un documento que analiza con rigor cómo fenómenos como las sequías prolongadas, las lluvias torrenciales o las olas de calor están alterando la disponibilidad, calidad y gestión del agua en Castilla-La Mancha", ha apuntado.

Aprovechando la presencia en "un enclave de especial valor patrimonial y simbólico" como el Salón Rico del antiguo palacio que los Trastámara poseían en el corazón de Toledo, ha subrayado que un escenario así, que "representa el diálogo entre pasado y futuro, patrimonio y progreso", es el lugar ideal para "reflexionar sobre el papel del agua en el desarrollo de nuestra región".

Entre el panel de intervinientes también ha destacado la presencia del consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, de la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo y del alcalde de la capital, Carlos Velázquez, algo que refuerza "el compromiso político y técnico con una gestión hídrica adaptada a los retos del cambio climático".

"Este foro no solo busca compartir conocimiento, sino también activar alianzas que permitan transformar los desafíos climáticos en oportunidades de innovación, resiliencia y desarrollo sostenible para Castilla-La Mancha", ha agregado.

Liderazgo de EL ESPAÑOL de CLM

Aprovechando este contexto de "sostenibilidad, innovación y eficiencia", Esther Esteban ha querido poner en valor "la importancia que tiene, para acciones de este tipo, verse reflejadas en los medios de comunicación".

De esta manera, ha defendido el papel de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha como un periódico que "no solo informa" sino que "acompaña, conecta y da voz a quienes construyen el presente y el futuro de nuestra comunidad".

"Su compromiso con el impacto climático es firme y constante. Un compromiso que no sería posible sin la complicidad de nuestros lectores y su confianza, que nos impulsa cada día a seguir informando con rigor, seriedad y cercanía", ha sostenido.

La presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha ha recordado que según la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), Google Analytics, GfK DAM y otros sistemas de medición, este medio es el primer periódico autonómico en internet y líder absoluto de la prensa digital en todos los parámetros.

En 2024, ha desgranado que alcanzó un récord de 18 millones de lectores y 42 millones de páginas vistas, "una tendencia que continúa creciendo de forma notable en 2025". De hecho, solo este mes de octubre rebasó los 2,8 millones de usuarios únicos y los 5 millones de páginas vistas.