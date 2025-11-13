Cedillo: "El agua no se gestiona pensando en un año ni en una legislatura, sino en las próximas generaciones"

Concepción Cedillo durante su intervención en el foro 'El impacto del cambio climático en los recursos hídricos' Javier Longobardo

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha clausurado la jornada del foro 'El impacto del cambio climático en los recursos hídricos', organizado por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha y FACSA con la colaboración del Consorcio de la Ciudad de Toledo, donde ha destacado el compromiso de la institución provincial para acompañar a los municipios en la gestión eficiente y sostenible del agua.

En su intervención, las presidenta ha agradecido la invitación a participar en la jornada y ha reconocido el trabajo de los investigadores, expertos y representantes institucionales que, durante el encuentro, han compartido análisis y propuestas sobre uno de los grandes retos actuales: la gestión del agua en el contexto del cambio climático.

"El agua es vida, desarrollo y bienestar, pero también es un recurso limitado que exige responsabilidad, previsión y cooperación entre administraciones y sectores de la sociedad", ha subrayado.

Además, ha recordado que en la provincia de Toledo "sabemos bien la importancia de una buena gestión de los recursos naturales" en un territorio que combina zonas agrícolas, ganaderas, urbanas y rurales.

Buscar maneras de adaptarse

La responsable provincial ha advertido de que los datos científicos confirman una realidad evidente: los periodos de sequía son cada vez más largos, las lluvias más irregulares y los fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes.

Por ello, ha insistido en que los gobiernos deben adaptar sus políticas, infraestructuras y hábitos para hacer frente a esta nueva situación.

Apoyo para municipios

En este sentido, ha recordado que la Diputación de Toledo trabaja diariamente para apoyar a los municipios, especialmente a los más pequeños, "que muchas veces carecen de medios técnicos o económicos para afrontar por sí solos las inversiones necesarias".

La labor de la institución se centra en prestar apoyo técnico y económico, facilitar la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento, promover la eficiencia energética y fomentar la concienciación ciudadana sobre el uso responsable del agua.

Concepción Cedillo junto a Esther Esteban y José Claramonte. Javier Longobardo

Asimismo, ha defendido la importancia de planificar a largo plazo, porque "el agua no se gestiona pensando en un año ni en una legislatura, sino en las próximas generaciones".

Patrimonio y responsabilidad común

Durante su intervención, también ha puesto en valor que este foro haya puesto de relieve "la necesidad de que el conocimiento, la ciencia, la innovación y la gestión pública caminen de la mano", y que la administración "escuche a los expertos, aprenda de las experiencias y actúe con responsabilidad".

La presidenta ha concluido animando a seguir colaborando y compartiendo conocimiento, convencida de que "el agua es un patrimonio común que debe unirnos por encima de cualquier diferencia".

"Desde la Diputación Provincial seguiremos trabajando al lado de nuestros municipios para que el agua llegue a todos y para que el futuro de nuestra tierra sea próspero, equilibrado y sostenible", ha afirmado al cerrar su intervención.