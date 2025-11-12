El Gobierno de Castilla-La Mancha invierte más de un millón de euros en la carretera que une Pozohondo, Hellín y Tobarra

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha inaugurado este miércoles la rehabilitación que ha llevado a cabo el Ejecutivo regional en el firme de la carretera CM-313, que une las localidades albaceteñas de Pozohondo, Hellín y Tobarra, y que ha contado con una inversión de 1,1 millones de euros.

Un acto que también ha contado con los consejeros de Fomento, Nacho Hernando y Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán; así como con las alcaldesas de Pozohondo y de Tobarra, Julia Sánchez y Estefanía Escribano, respectivamente; el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero; el director general de Carreteras, David Merino; el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos; y el delegado de Fomento en Albacete, Julen Sánchez.

Durante este acto, Hernando ha destacado los 400 millones de euros que el Ejecutivo regional llegará a invertir en la mejora de la Red de Carreteras desde la llegada de Page al poder en 2015, sumando el nuevo contrato de firmes, ha informado la Junta.

El consejero ha apuntado que esta inversión va a posibilitar el arreglo de casi 3.000 kilómetros de carreteras de la región y ha asegurado que “solamente así, conseguiremos que los servicios públicos y que nuestros derechos sean reales y efectivos”, ya que “lo que hace realmente de palanca de nuestros derechos y nuestras libertades son las buenas comunicaciones”.

Mejora de 15 kilómetros de vía

La actuación que ha llevado a cabo el Ejecutivo ha consistido en la rehabilitación de firme y mejora de seguridad vial en 15 kilómetros de la carretera CM-313, entre los puntos kilométricos 118 y 133 en el tramo que comienza a la salida de Pozohondo en el enlace de la CM-313 con la CM-313a, hasta su intersección con la AB-411, en el término municipal de Tobarra.

Las obras han consistido en la extensión de una capa de rodadura nueva y la reposición de las marcas viales con pintura termoplástica de larga duración. Además, ha quedado rehabilitada en su totalidad la travesía de la pedanía de La Nava de Abajo.

Según ha avanzado Hernando, la continuación a esta actuación se llevará a cabo con la rehabilitación en otros siete kilómetros de la CM-313 en el tramo entre Tobarra y Hellín, concretamente entre el punto kilométrico 133 al 140.

En otro orden de cosas, el titular de Fomento ha avanzado que en las negociaciones con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, de cara al nuevo Plan de Vivienda, “hemos podido arrancar el compromiso de que las pedanías en aquellos municipios grandes que sean de más de 10.000 habitantes se consideren como entorno rural y puedan acceder en igualdad de condiciones a las leyes y ayudas a las que acceden en los municipios de menos de 10.000 habitantes”.