Transportes recula y amplía a 34 los corredores del nuevo mapa de autobús tras el rechazo de Castilla-La Mancha

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha reculado en su planteamiento del nuevo mapa concesional estatal de autobús y ha elevado este sábado a 34 los corredores nacionales tras el rechazo de la gran mayoría de comunidades autónomas.

La administración liderada por Óscar Puente se ha visto obligada a sumar 12 rutas a las 22 previstas inicialmente para así poder prestar servicio en todas las paradas actuales.

El Gobierno de Castilla-La Mancha se opuso frontalmente a la primera versión del proyecto de Transportes porque suponía dejar sin autobús a 88 pueblos de la región al eliminar 57 apeaderos en la provincia de Guadalajara, 22 en Cuenca y nueve en Albacete, tal y como informó este diario este pasado verano.

Ese primer mapa contemplaba solo 22 corredores en todo el país con el fin de que las rutas de larga distancia hicieran menos paradas y fuesen más rápidas. Además, delegaba la competencia de las rutas más cortas en las comunidades autónomas a cambio de un pago de 40 millones de euros.

Salvo Cataluña, País Vasco y Asturias, el resto de regiones rechazaron este planteamiento. Ahora con esta ampliación, el ministerio sigue manteniendo todas las paradas de las líneas de autobuses, incluidas "aquellas que son competencia de las comunidades", señalan en nota de prensa.

Este sábado han dado un paso definitivo para culminar la red estatal de transporte al publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea el anuncio de las futuras licitaciones para 31 de los 34 corredores.

Por tanto, el mapa concesional definitivo se ha erigido de la siguiente forma: Bilbao - Castro-Urdiales; Madrid-Valencia; Madrid-Barcelona; Madrid-Toledo-Badajoz; Pontevedra-Salamanca-San Sebastián-Barcelona; Santiago de Compostela-Santander-Bilbao-Barcelona; Madrid-Toledo-Ciudad Real; Madrid-Toledo; Santander-Zaragoza-Murcia; Madrid-Sevilla-Huelva; Madrid-Granada-Almería; Barcelona-Lleida-Huesca; Teruel-Castellón-Barcelona y Madrid-Ciudad Real-Jaén.

También figuran Logroño-Soria-Madrid; Valencia-Alicante-Murcia; Sevilla-Málaga-Barcelona; Asturias-León-Madrid; Murcia- Granada-Sevilla; Madrid-Albacete-Alicante; La Coruña-Salamanca-Sevilla; San Sebastián-Pontevedra; Burgos-Soria-Zaragoza; Madrid-Burgos-San Sebastián; Badajoz-Sevilla-Córdoba; Madrid-Guadalajara; Madrid-Ávila-Cáceres; Murcia-Almería; Madrid-Ciudad Real.

Por último, aparecen Madrid-Málaga-Cádiz; Madrid-Segovia; Huelva-Barcelona; Madrid-Salamanca-Pontevedra y Madrid-Pamplona. La prestación de servicios de todos estos corredores se desarrollarán en futuro contrato, pasando de 75 a 34 en su totalidad.